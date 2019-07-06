Arkadaşını öldürdü söyledikleri şoke etti

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriArkadaşını öldürdü söyledikleri şoke etti
GeriGündem Arkadaşını öldürdü söyledikleri şoke etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA)
06.07.2019 - 14:48, Son Güncelleme:

Arkadaşını öldürdü söyledikleri şoke etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Arkadaşını öldürdü söyledikleri şoke etti

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, müteahhit arkadaşı Çelebi Aydaş’ı (47) öldüren Fatih Oktay (39), Çanakkale’de yakalandı. Adliyeye sevk edilen Fatih Oktay, "Onu dili öldürdü. Ahretliğim, keşke olmasaydı" dedi.

Olay, 16 Haziran'da gece saatlerinde Gölcük ilçesi Halıdere Yeni Mahalle 2122. Sokak'taki 3 katlı villada meydana geldi. Müteahhit Çelebi Aydaş, kendisine ait villada, Fatih Oktay ile birlikte alkol almaya başladı. Bu sırada iddiaya göre siyaset konuşan ikili, terör konusunda tartıştı.

Arkadaşını öldürdü söyledikleri şoke etti


Tartışmanın ardından Çelebi Aydaş yerinden kalkarak yatak odasına geçti. Bu sırada arkasından giden Fatih Oktay, Aydaş'a tabanca ile ateş ettikten sonra kaçtı. 

Olaydan bir süre sonra eve gelen yakınları, Çelebi Aydaş'ın cansız bedenini buldu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, aynı gece Fatih Oktay'ın evine baskın yaptı. Ancak Oktay bulunamadı. 

ÇALINTI ARAÇLA YAKALANDI

5 Temmuz günü öğleden sonra Fatih Oktay'ın Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde olduğu belirlendi. Çanakkale Emniyeti ile ortak düzenlenen operasyonla Fatih Oktay, yakalandı.

Oktay'ın kullandığı aracı, Tekirdağ'ın Kumbağ ilçesinden çaldığı belirlendi. Cinayet sonrası ağabeyi Z.O.'nun kimliğini kullandığı ve bu şekilde polisten kaçtığı tespit edilen Fatih Oktay, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne getirilirken, çalıntı araç da sahibine teslim edildi.

2 CİNAYETTEN ARANIYORMUŞ

Emniyette ifadesi alınan Fatih Oktay'ın yaklaşık 20 yıldır cezaevinde olduğu ve cezasının bitmesine 3 yıl 6 ay kala firar ettiği saptandı. Fatih Oktay'ın İstanbul'da işlediği 2 cinayetten de arandığı tespit edildi.

Emniyette işlemlerinin ardından Fatih Oktay, adliyeye sevk edildi. Sevki sırasında gazetecilerin, "Neden yaptınız?" sorusuna Fatih Oktay, "Onu dili öldürdü. Ahretliğim, keşke olmasaydı" dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Piyasa değeri 72 milyon dolar... Bolu'da bir otomobilde kaliforniyum ele geçirildi
Tosun’un fotoğraflarına bakarken mırıldandıklarım
Gerekçeli karar yazıldı! Osman Şanal özellikle seçildi...
Hedefe giderken patladı