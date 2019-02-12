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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tolga YANIK/DHA
12.02.2019 - 11:36, Son Güncelleme:

Arkadaşını merak edip olay yerine dönünce yakalandı

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Konya'da, Y.Y.'nin bankadan çektiği 60 bin TL'nin bulunduğu çantayı çalan 2 şüpheliden 1'i, kovalamaca sonunda yakalandı. Kaçan diğer şüpheli ise arkadaşını merak edip, olay yerine dönünce yakalandı.

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  • Kapkaççı, arkadaşını merak edip olay yerine dönünce yakalandı
  • Kapkaççı, arkadaşını merak edip olay yerine dönünce yakalandı
  • Kapkaççı, arkadaşını merak edip olay yerine dönünce yakalandı
  • Kapkaççı, arkadaşını merak edip olay yerine dönünce yakalandı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bankalar bölgesinde meydana geldi. Y.Y., beraberinde bir yakını ile bankadan 60 bin TL çekip, otomobiline yürümeye başladı. Ancak Y.Y.'yi takip eden 2 kişi, para dolu çantayı alıp, kaçmaya başladı. Y.Y., yakınıyla birlikte kovaladığı ikiliden Anıl Salih U.'yu para çantasıyla birlikte yakaladı. Diğer şüpheli ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

ARKADAŞINA BAKMAYA GELDİ, YAKALANDI

Anıl Salih U., polis tarafından gözaltına alınırken, kaçan şüpheli, kısa süre sonra arkadaşını merak edip olay yerine döndü. Y.Y. tarafından fark edilen ve Uğur K. olduğu belirlenen şüpheli, kısa süren kovalamaca sonucu yakalandı.  

Şüphelilerden Anıl Salih U.(24), kendisini görüntüleyen basın mensuplarının soruları üzerine, ''Biz kapkaç yapmadık. Kim diyor onu? Hani görüntü nerede? Her söylenene inanma'' derken, Uğur K.(21) da kavga ettiklerini ileri sürerek, ''Biz kapkaç yapmadık. Kavga ettik. Görüntü filan her şey var'' diye Konya'ya İstanbul'dan geldikleri tespit edilen 2 şüphelinin polisteki sorguları sürüyor.

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