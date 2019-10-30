ArkadaÅŸÄ±nÄ± görünce sinir krizi geçirdi! AvcÄ±lar'da feci olay
AvcÄ±lar'da 29 Ekim Cumhuriyet BayramÄ± iÃ§in asÄ±lan bayraklarÄ± kaldÄ±rma Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± esnasÄ±nda, sepetli vincin koluna kamyonet Ã§arptÄ±. Ã‡arpmanÄ±n ÅŸiddetiyle sepetten dÃ¼ÅŸen belediye evli ve iki Ã§ocuk babasÄ± Sabahattin Karamahmut hastanede hayatÄ±nÄ± kaybetti. ArkadaÅŸÄ±nÄ±n durumunu gÃ¶rerek sinir krizi geÃ§iren vincin sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ de aynÄ± hastaneye gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
Olay Ã¶ÄŸle saatlerinde Firuzkoy MahallesiÂ Ã–ztan Caddesi ile Pehlivan Caddesi kesiÅŸiminde meydana geldi.
29 Ekim Cumhuriyet BayramÄ± kutlamalarÄ± kapsamÄ±nda Â direklere asÄ±lan bayraklarÄ±n sÃ¶kÃ¼lmesi iÃ§in belediye ekipleri Ã§alÄ±ÅŸma yapÄ±yordu.
Sepetli vince Ã§Ä±kan AvcÄ±lar Belediyesi Destek Hizmetleri MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nde Ã§alÄ±ÅŸan 47 yaÅŸÄ±ndaki Sabahattin Karamahmut, bayraklarÄ± sÃ¶ktÃ¼ÄŸÃ¼ sÄ±rada Aziz Ceylan'Ä±n kullandÄ±ÄŸÄ± kapalÄ± kasa kamyonetin tentesi vincin koluna Ã§arptÄ±.
Ã‡arpmanÄ±n ÅŸiddetiyle dengesini kaybeden iÅŸÃ§i Karamahmut 5 metredenÂ aÅŸaÄŸÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼.Â
AÄŸÄ±r aÄŸÄ±r yaralananÂ Karamahmut, olay yerine gelen 112 ekiplerince Ã§evredeki Ã¶zel bir hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. ArkadaÅŸÄ±nÄ±n durumunu gÃ¶rerek sinir krizi geÃ§iren vincin sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ de aynÄ± hastaneye gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
SabahattinÂ Karamahmut hastanede yapÄ±lan tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamayarak hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Kazaya karÄ±ÅŸan kamyon ÅŸofÃ¶rÃ¼ Aziz Ceylan, ifadesi alÄ±nmak Ã¼zere FiruzkÃ¶y Polis Merkezine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Bu arada vinÃ§ sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n Ã§alÄ±ÅŸma sÄ±rasÄ±nda gerekli tedbirleri almadÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.
KazanÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± noktada olay yeri inceleme ekipleri incelemelerde bulundu.Â
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