Arkadaşını ezerek öldürmüştü... İşte cezası!
Esenyurt’ta kavga ettikleri kişileri korkutup kaçırmak için otomobili üstlerine sürerken kendi arkadaşı Caner Coşkun’u(24) ezerek ölümüne neden olan Güner Alvanoğlu(30) 16 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Sanığa, Mert Özdağ’ı öldürmeye teşebbüs suçundan da 7,5 yıl hapis cezası verildi. Baba Erdinç Coşkun gazetecilere “O cezasını çektikten sonra dışarıya çıkacak. Ama oğlumuz geri gelmeyecek. En azından aldığı cezadan ötürü içimize bir su serpildi” dedi.
CANER KAÇAMADI
Aydın Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık bölümü mezunu Caner Coşkun, Esenyurt’ta 22 Aralık 2017’de tır şoförlüğü yapan arkadaşı Güner Alvanoğlu’yla birlikte Mert Özdağ’la kavga etti.
Kavga sırasında hızını alamayan Güner Alvanoğlu, otomobilini Mert Özdağ’ın üzerine sürdü.
Mert Özdağ kenara çekilince, Caner Coşkun otomobilin altında kaldı.
Arkadaşını kanlar içinde gören Alvanoğlu onu otomobile taşıyarak hastaneye götürdü ancak Caner Coşkun hayatını kaybetti.
Tutuklanan Alvanoğlu hakkında “olası kastla öldürme” ve “öldürmeye teşebbüs” suçlarından 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
“KALDIRIM TAŞIYLA DARP ETTİLER”
Bakırköy 4’ncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılamada tutuklu sanık Güner Alvanoğlu Caner’in yüzü kanlar içinde görünce ben arabamla ezdiğimi zannettim. Araçla üzerinden geçilse başka kırıklarda olurdu. Caner’i kaldırım taşıyla darp ederek öldürdüler. Suçlamaları kabul etmiyorum” demişti.
“KARDEŞ GİBİYDİK”
Son duruşmada son sözü sorulan Güner Alvanoğlu şunları söyledi: “Ben arkadaşımı görmeye gittim. Keşke gitmeseydim. Biz Caner’le kardeş gibiydik. Son anına kadar yanında ben vardım. Annesi ve babasından özür diliyorum ve beni affetmelerini istiyorum. Pişmanım beraatimi talep ediyorum.”
Sanık Güner Alvanoğlu’nu Caner Coşkun’u “olası kastla öldürme” suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme sanığa Mert Özdağ’a karşı “öldürmeye teşebbüs” suçunu işlediğinden 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
“OĞLUMUZ GERİ GELMEYECEK”
Duruşma çıkışı Anne Gülşen Coşkun ve baba Erdinç Coşkun açıklama yaptı. Oğlunun fotoğrafının bulunduğu tişörtü giyen Gülşen Coşkun “Ceza aldığı için çok mutlu oldum, ancak oğlumu kaybettiğim için çok üzgünüm.
Hak yerini buldu. Daha fazla ceza bekliyordum ama yine de 20 yıl alması benim içimi soğutuyor“ dedi. Baba Erdinç Coşkun ise şunları söyledi: “O sonuçta cezasını çektikten sonra dışarıya çıkacak. Ama bizim oğlumuz geri gelmeyecek.
En azından aldığı cezadan ötürü içimize bir su serpildi.
Sanık duruşmada pişman olduğunu söyledi ama yüzü gözleri hiç onu göstermiyordu. ‘Sürekli ben yapmadım’ diyordu ama bugün yaptığından dolayı pişman olduğunu söyledi.”
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle