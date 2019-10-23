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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Burcu PURTUL UÇAR/İSTANBUL
23.10.2019 - 11:14, Son Güncelleme:

Arkadaşını ezerek öldürmüştü... İşte cezası!

Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
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Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr

Esenyurt’ta kavga ettikleri kişileri korkutup kaçırmak için otomobili üstlerine sürerken kendi arkadaşı Caner Coşkun’u(24) ezerek ölümüne neden olan Güner Alvanoğlu(30) 16 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Sanığa, Mert Özdağ’ı öldürmeye teşebbüs suçundan da 7,5 yıl hapis cezası verildi. Baba Erdinç Coşkun gazetecilere “O cezasını çektikten sonra dışarıya çıkacak. Ama oğlumuz geri gelmeyecek. En azından aldığı cezadan ötürü içimize bir su serpildi” dedi.

CANER KAÇAMADI

Aydın Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık bölümü mezunu Caner Coşkun, Esenyurt’ta 22 Aralık 2017’de tır şoförlüğü yapan arkadaşı Güner Alvanoğlu’yla birlikte Mert Özdağ’la kavga etti.

Kavga sırasında hızını alamayan Güner Alvanoğlu, otomobilini Mert Özdağ’ın üzerine sürdü.

Mert Özdağ kenara çekilince, Caner Coşkun otomobilin altında kaldı.

Arkadaşını kanlar içinde gören Alvanoğlu onu otomobile taşıyarak hastaneye götürdü ancak Caner Coşkun hayatını kaybetti.

Tutuklanan Alvanoğlu hakkında “olası kastla öldürme” ve “öldürmeye teşebbüs” suçlarından 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

“KALDIRIM TAŞIYLA DARP ETTİLER”

Bakırköy 4’ncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılamada tutuklu sanık Güner Alvanoğlu Caner’in yüzü kanlar içinde görünce ben arabamla ezdiğimi zannettim. Araçla üzerinden geçilse başka kırıklarda olurdu. Caner’i kaldırım taşıyla darp ederek öldürdüler. Suçlamaları kabul etmiyorum” demişti.

“KARDEŞ GİBİYDİK”

Son duruşmada son sözü sorulan Güner Alvanoğlu şunları söyledi: “Ben arkadaşımı görmeye gittim. Keşke gitmeseydim. Biz Caner’le kardeş gibiydik. Son anına kadar yanında ben vardım. Annesi ve babasından özür diliyorum ve beni affetmelerini istiyorum. Pişmanım beraatimi talep ediyorum.”

Sanık Güner Alvanoğlu’nu Caner Coşkun’u “olası kastla öldürme” suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme sanığa Mert Özdağ’a karşı “öldürmeye teşebbüs” suçunu işlediğinden 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

“OĞLUMUZ GERİ GELMEYECEK”

Duruşma çıkışı Anne Gülşen Coşkun ve baba Erdinç Coşkun açıklama yaptı. Oğlunun fotoğrafının bulunduğu tişörtü giyen Gülşen Coşkun “Ceza aldığı için çok mutlu oldum, ancak oğlumu kaybettiğim için çok üzgünüm.

Hak yerini buldu. Daha fazla ceza bekliyordum ama yine de 20 yıl alması benim içimi soğutuyor“ dedi. Baba Erdinç Coşkun ise şunları söyledi: “O sonuçta cezasını çektikten sonra dışarıya çıkacak. Ama bizim oğlumuz geri gelmeyecek.

En azından aldığı cezadan ötürü içimize bir su serpildi.

Sanık duruşmada pişman olduğunu söyledi ama yüzü gözleri hiç onu göstermiyordu. ‘Sürekli ben yapmadım’ diyordu ama bugün yaptığından dolayı pişman olduğunu söyledi.”

 

 

Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
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