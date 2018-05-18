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    Dehşet anları... Bacaklarından vurup ellerini havaya kaldırdı...

    Gürkan YILMAZ / DHA
    18.05.2018 - 16:04 | Son Güncelleme:

    Kastamonu'da borç- alacak yüzünden çıkan tartışmada Adem Ç., arkadaşı Ömer D.'yi tabancayla bacaklarından vurarak yaraladı.

    Olay, kent merkezinin en işlek caddelerinden Belediye Caddesi'nde bugün saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Aralarında borç-alacak yüzünden husumet olduğu iddia edilen Adem Ç. ve arkadaşı Ömer D. sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Adem Ç. belinden çıkardığı tabanca ile Ömer D.'yi bacaklarından vurdu. Caddeden geçen sivil özel harekât polisinin müdahale ettiği olayda, şüpheli Adem Ç. tabancasını yere bırakarak polislere teslim oldu.

    İki bacağına 4 mermi isabet eden Ömer D. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Dehşet anları... Bacaklarından vurup ellerini havaya kaldırdı...

    Etiketler: borç meselesi , silahlı saldırı , arkadaş , gündem
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