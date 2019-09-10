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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)
10.09.2019 - 11:31, Son Güncelleme:

Arkadaşına "Uyuşturucu kullandım, bana yardım et" dedi! Feci son...

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Antalya'da, üniversite öğrencisi B.B.(19), "Uyuşturucu kullandım, bana yardım et" diye çağırdığı arkadaşının yanından kaçarak, rastgele girdiği 3 katlı binanın çatısından atladı. Bahçe duvarındaki demir çitin üzerine düşen B.B., ağır yaralandı.

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  • Arkadaşına Uyuşturucu kullandım, bana yardım et dedi Feci son...
  • Arkadaşına Uyuşturucu kullandım, bana yardım et dedi Feci son...
  • Arkadaşına Uyuşturucu kullandım, bana yardım et dedi Feci son...
  • Arkadaşına Uyuşturucu kullandım, bana yardım et dedi Feci son...
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Olay, dün saat 23.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde evinden çıkan üniversite öğrencisi B.B., arkadaşı K.B.'yi arayarak, "Uyuşturucu kullandım bana yardım et. Çabuk yanıma gel, sana ihtiyacım var, yanımda ol" diyerek, telefonu kapattı. B.B., yanına gelen arkadaşıyla kısa süre sohbet ettikten sonra koşarak, kaçmaya başladı. K.B. de gözden kaybolan arkadaşını aramaya başladı ancak sonuç alamadı.

KAPILARI YUMRUKLADI

B.B., aynı mahalledeki 1207 Sokak'taki 3 katlı binanın önüne geldi. Zillere basan genç, kapının açılmasıyla binaya girdi. Tek tek daire kapılarını da yumruklayan B.B., 2'nci kattaki dairede oturan kadının kapıyı açması üzerine, "Abla uyuşturucu kullandım" dedi. Korkan kadın, kapıyı B.B.'nin üzerine kapatarak, durumu polise bildirdi.

ÇATIDAN ATLADI

B.B. daha sonra binanın çatısına çıktı. Çatıdan atlayan genç, bahçe duvarındaki demir çitin üzerine düştü. Gürültü üzerine bahçeye çıkan bina sakinleri, kan içinde yatan B.B.'yi buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. B.B., ambulansla özel hastaneye götürülerek, tedaviye alındı. Yoğun bakımdaki B.B.'nin hayati tehlikesi bulunduğu kaydedildi. 

ARKADAŞI OLDUĞUNU POLİSTEN ÖĞRENDİ

Polis olay yerinde inceleme yaparken, arkadaşını aramaya devam eden K.B., kalabalığı fark etti. Evin önüne geldiğin de hastaneye kaldırılan kişinin arkadaşı olduğunu öğrenen K.B., büyük şok yaşadı. K.B. ve bina sakinlerinin ifadesine başvuran polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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