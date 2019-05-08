Arkadaşına gizlice mesaj attı! Şule'den iki ay sonra iyi haber geldi...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriArkadaşına gizlice mesaj attı! Şule'den iki ay sonra iyi haber geldi...
GeriGündem Arkadaşına gizlice mesaj attı! Şule'den iki ay sonra iyi haber geldi...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Aslıhan ALTAY KARATAŞ- Haluk KARAASLAN- Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)
08.05.2019 - 12:46, Son Güncelleme:

Arkadaşına gizlice mesaj attı! Şule'den iki ay sonra iyi haber geldi...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Arkadaşına gizlice mesaj attı! Şule'den iki ay sonra iyi haber geldi...

ANKARA'da eğitim gördüğü üniversitede 'kadın hakları' eylemlerine katıldığı için babası tarafından kaçırılıp, köydeki evine götürülen Şule Duman (20), sosyal medyada başlatılan kampanya sayesinde jandarma ekiplerince kurtarıldı. 65 gün sonra üniversiteye dönen Duman, polise başvurup, babasına karşı 3 ay koruma kararı aldırdı. Tekrar okula döndüğü için çok mutlu olduğunu belirten Duman, "Hiçbir zaman susmayacağız, korkmayacağız ve itaat etmeyeceğiz. Biz bir bireyiz, kararlarımızı verebiliriz" dedi.

Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Şule Duman, 27 Şubat'ta okulun önünden, üniversitedeki 'kadın hakları' eylemlerine katılmasına kızan babası ve 3 akrabası tarafından otomobile zorla bindirilerek, kaçırıldı. Duman, Sakarya'nın Kaynarca ilçesine bağlı Uzunalan köyündeki babaevine götürülürken, yolda mola verdiklerinde cep telefonuyla arkadaşlarına, 'Babam beni kaçırıyor' mesajını gönderdi. Şule Duman, köye götürülmesinin ardından cep telefonu dahil tüm iletişim araçları elinden alındı ve dışarı çıkmasına izin verilmedi.

KAMPANYA BAŞLATTILAR, JANDARMA KURTARDI

Bu sırada arkadaşları, sınavları kaçıran Şule Duman için polise başvuruda bulundu; ancak sonuç alınamadı. Bunun üzerine arkadaşları, sosyal medyada 'ŞuleDumanaSesVer' hashtag'iyle kampanya başlattı. Sosyal medya kullanıcılarının tweet'leriyle destek verdiği kampanyanın ardından jandarma, harekete geçerek, Şule Duman'ı 65 gün zorla tutulduğu evden çıkardı. Sakarya'da 1 gün kadın sığınma evinde kaldıktan sonra Ankara'ya gelen Duman, kendisini otogarda karşılayan avukatı ve arkadaşlarıyla polis merkezine giderek, babası hakkında şikayette bulundu. Savcılığın kararı ile Şule'nin babasına, kızının yanına ve okuluna 3 ay süreyle yaklaşmama cezası verildi.

Arkadaşına gizlice mesaj attı Şuleden iki ay sonra iyi haber geldi...

'65 GÜN TUTSAKTIM'

Şule Duman, karakol çıkışı DHA muhabirine yaşadıklarını anlattı. Duman, 27 Şubat'ta dersten çıktığında babasının, telefonla kendisini aradığını ve fakültenin önünde araca zorla bindirerek, kaçırdığını söyledi. Duman, "Kadın hakları ve eşitliği savunduğum için oldu bunlar. Önce başka bir köye sonra Sakarya'ya kendi evime götürüldüm. 65 gün kadar tutsaktım. Zor oldu, eğitim hakkım engellendi, okuluma gidemedim. Arkadaşlarımla görüşmeme izin vermediler. Telefonumu elimden aldılar. Niye kaçırdıklarını sorduğumda, 'Çevresel faktörlerden korumak için' cevabını aldım. Kendimi savunma hakkım zaten yoktu; çünkü hakkımda karar biçilmiş. Ne söylesem o an onlar için bir önemi yoktu. Benim düşüncelerimin, fikirlerimin, beni ben yapan birçok şeyden sıyrılmam ve onlar gibi olmamı istediler. Ankara'dan gelen arkadaşlarımla 1- 2 dakika görüşebildim. Psikolojik şiddete maruz kaldım" diye konuştu.

'KARANLIĞIN İÇİNDE UMUT IŞIĞI BELİRDİ'

Telefon elinden alınmadan önce kaçırılırken mola verdiklerinde arkadaşlarına mesaj attığını, onların da sosyal medyada kampanya başlattıklarını, bu sayede kurtarıldığını anlatan Şule Duman, "Tam umutsuzluğa düştüğüm anda bu kampanyadan haberim oldu. O kadar mutluydum ki çünkü o karanlığın içinde hiçbir umut görmeksizin dururken bir anda umut ışığı belirdi ve gittikçe büyümeye başladı benim için daha sonra aydınlandı zaten etraf. Sonra jandarma geldi, çıkardı beni oradan. Jandarmaya ifade vermeye gittim. O gece sığınma evinde kalacağımı söyledim. Bunu öğrenen ailemden birkaç kişi hakaret etti yine bana. Onları uzaklaştırdılar, beni de kadın sığınma evine götürdüler. Ertesi gün Ankara'ya geldim" dedi.
Arkadaşına gizlice mesaj attı Şuleden iki ay sonra iyi haber geldi...

'KORKMAYACAĞIZ, İTAAT ETMEYECEĞİZ'

Babasına karşı koruma kararı aldırdığını dile getiren Şule Duman, "Babam 3 ay yanıma yaklaşamayacak, telefonla arayıp, rahatsız edemeyecek. Bunu yapmam gerekiyordu; çünkü şu an gelip alabilirler. Ne yapacakları belli olmadığı için koruma kararı almak zorundaydık. Tekrar bunu yaşamak istemiyorum. O korku hiç peşimi bırakmıyor, içime sinmiş bana yaşattıklarından dolayı; ama bunun zamanla geçeceğine inanıyorum. Çünkü çevremde arkadaşlarım, herkes bana çok destek veriyor. Önemli olan zaten benim için bu. Benim için o kadar mesajlar, tweet'ler atılmış, o kadar mutlu oldum ki birçok insanın da umut ışığı olacağımı düşünüyorum. Benim durumumda olan birçok insan var, kadın var. Hiçbir zaman susmayacağız, korkmayacağız ve itaat etmeyeceğiz onlara karşı. Biz bir bireyiz, kararlarımızı verebiliriz. Biz birlikte olduğumuz sürece her şeyi atlatabiliriz" diye konuştu.

Şule Duman, özgürlüğüne kavuştuğu ve tekrar okuluna döndüğü için çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Artık özgürüm, istediğim her şeyi yapabilirim" dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

'YSK üyelerine çete demek sakat bir zihniyettir'

Küçük çocuğun sorusunu duyunca çılgına döndü

Sosyal medya fenomeni hakim karşısında...İğrenç olay!

AK Parti YSK temsilcisinden Kılıçdaroğlu'na sert tepki