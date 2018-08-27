Arkadaşımızı kaybettik
Güler yüzü, çalışkanlığı ile tüm çalışma arkadaşlarının sevgisini kazanan gazetemiz Hürriyet’in Bina Müdürü, yüksek mimar Nezih Kutay’ı (62) kaybettik. Kutay bir süredir akciğer kanseri tedavisi görüyordu.
Galatasaray Lisesi’ni bitiren Kutay 1976’da Fransa’nın Grenoble Üniversitesi’nde Yüksek Mimarlık Fakültesi’nde okudu. Mezuniyetinin ardından 1 yıl aynı kentte master çalışması yaptı. Kutay 1982-1984 yılları arasında Grenoble’da bir firmanın ‘Hafif Prefabrik Villa Projesi’, Sicilya’da Amerikalılar için ‘500 Villa Projesi’, Lyon’da ‘16 Villa Projesi’nde görev yaptı.
Türkiye’ye dönen Nezih Kutay, 1984 yılından 2001 yılına kadar Hürriyet gazetesinin Cağaloğlu binası, Ankara, İstanbul İkitelli, Adana, Antalya, İzmir matbaaları inşaatlarında uygulama kontrol amirliği görevlerini yürüttü. Hürriyet Medya Towers İkitelli tesislerinde teknik, idari işler, güvenlik işleri sorumlusu oldu.
2001 yılında Hürriyet gazetesi bina müdürlüğüne atanan Kutay, bu görevini gazetenin Bağcılar’a taşınmasıyla Hürriyet Dünyası’nda devam ettiriyordu.
ransızca, İngilizce bilen ve Galatasaray mezunu olduğu halde Fenerbahçe Spor Kulübü divan kurulu üyesi olan Nezih Kutay evli ve bir kız babasıydı. Kutay’ın cenazesi bugün Şakirin Camisi’nde kılınacak öğle namazından sonra Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilecek.
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