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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA)
14.03.2019 - 11:23, Son Güncelleme:

Arkadaşı 'yap bakalım tedavi' dedi... 8 yıl hapsi isteniyor

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Güngören'de yaklaşık 5 ay önce D-100 karayolunda makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye atan ve aracın camından dışarıya silahla ateş eden sürücü hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, şüpheli Gürkan Köse'nin (29) "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma", "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından 1 yıl 9 aydan 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. İddianamede, Gürkan Köse'nin silahı yanında başka bir aracı süren bir arkadaşının 'Yap bakalım tedavi' lafı üzerine ateşlediğinin anlaşıldığı ifade edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre 6 Kasım 2018 tarihinde meydana gelen olay şöyle oldu: Güngören'de D-100 Kuzey yan yol üzerinde aracı ile seyir halindeyken Gürkan Köse, sol ön camı açarak havaya 3 el ateş etti, Köse, aracı ile aynı yol üzerinde trafikte seyir halindeyken direk araçların arasında tehlikeli şekilde ardı ardına şerit değiştirip makaslar atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Söz konusu görüntüleri Gürkan Köse'nin sosyal medya hesabından paylaştığını tespit eden polis, Köse'yi gözaltına aldı.

Köse ifadesinde, video görüntülerinde ateşli silah ile havaya ateş açanın kendisi olduğunu, aracı kullananın da kendisi olduğunu söyledi. Köse namlunun ucunun kapalı olduğunu, silahın kuru sıkı olduğunu, fişek yatağını ve şarjörü boş olarak görevlilere teslim ettiğini belirtti. Gürkan Köse'ye Karayolu Trafik Kanunun 46/2-g maddesince "Trafiği aksatacak ve tehlikeye sokacak şekilde birden fazla şerit değiştirmekten' idari para cezası kesildi. Gürkan Köse çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Gürkan Köse, avukatının itirazı üzerine 19 Kasım 2018'de tahliyesine karar verildi. Savcılık hazırladığı iddianamede şüphelinin kişilerin hayat, sağlık ve mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde aracını makaslar atarak sevk ve idare ettiği anlaşıldığından trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunu işlediğini belirterek, suçta kullanılan silahın da "Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanun" kapsamında bir silah olduğu vurgulandı.

BİR ARKADAŞININ 'YAP BAKALIM TEDAVİ" LAFI ÜZERİNE ATEŞLEDİĞİ...

Suç tarihi ile silahı teslim tarihi arasında süre geçtiğinden dolayı atılan mermi kovanlarının bulunmasının mümkün olmadığı kaydedilen iddianamede, silahı yanında başka bir aracı süren bir arkadaşının 'Yap bakalım tedavi' lafı üzerine ateşlediğinin anlaşıldığı ifade edildi. Şüpheli Köse'nin ruhsata tabi silahla kişilerin hayatını, sağlığını ve mal varlığı bakımından tehlike oluşturacak şekilde seyir halindeyken kişilerde korku, kaygı ve panik yaratabilecek tarzda silahla ateş ederek, genel güvenliği kasten tehlikeye soktuğu belirtildi.

İddianamede şüpheli Gürkan Köse'nin (29) "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma", "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından toplam 1 yıl 9 aydan 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Gürkan Köse Mayıs ayında Bakırköy 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

GÜRKAN KÖSE:BÜTÜN VATANDAŞLARDAN ÖZÜR DİLERİM

Gürkan Köse gözaltına alındıktan sonra polis merkezi çıkışında, "Asker konvoyu nedeniyle havaya 2-3 el ateş açtım. Canını tehlikeye attığım bütün vatandaşlardan özür dilerim. Arabayı spor amaçlı kullanıyorum, bir daha kullanmayacağım. Bu drift değil, hızlı makas atma" demişti.

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