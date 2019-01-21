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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
21.01.2019 - 18:10, Son Güncelleme:

Arkadaşı kafeye kahve içmek için çağırmıştı... Muştalı dehşet!

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İstanbul Avcılar'da bir kafede muştalı saldırıya uğrayan 21 yaşındaki Hacı Selim Altıntaş ağır yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz perşembe Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde bulunan bir kafede meydana geldi.

Hacı Selim Altıntaş ve arkadaşı bir başka masada oturanlarla henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Hacı Selim Altıntaş, muştayla dövülerek ağır yaralandı. O anlar kafenin güvenlik kamerasına yansıdı. 

Arkadaşı kafeye kahve içmek için çağırmıştı... Muştalı dehşet

Hacı Selim Altıntaş

Yaralı genç olay sonrası, Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Kafatasında kırık bulunan Altıntaş iç kanama nedeniyle iki kez ameliyat edildi. Altıntaş, bugün normal odaya alındı. Olayla ilgili yakalanan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

BABA ALTINTAŞ YAŞADIKLARINI ANLATTI

56 yaşındaki müteahhit baba Selim Altıntaş, "Arkadaşıyla kahve içmeye gidiyor. Diğerleri oraya muşta, bıçak saklamış. Çocukların bir şeyden haberi yok kavgaya tutuşuyorlar. 6-7 kişilik bir grup, bir kişiye linç eder gibi vuruyorlar. Yere düşüremedikleri zaman muştayla vuruyorlar. Kafatasını kırıyorlar. Yere düştükten sonra da vurmaya devam ediyorlar" dedi.

Oğlunun elektrik, elektronik mühendisliği ikinci sınıf öğrencisi olduğunu belirten Baba Altıntaş, "Sporcu, içkisi, sigarası, kötü alışkanlığı olmayan bir delikanlı. Kahve içmeye arkadaşı davet etmiş. Bir kumpas diğer arkadaşının da olaydan haberi var, bunun haberi yok. Ortada kalmış, arkadaşını savunayım derken bütün olay bunun üzerine kalmış. Hukuk yoluna başvurduk, avukat tuttuk. Savcılık inceleme kararı aldı. Failleri inceleniyor, iki kişi tutuklandı. Artık görüntülerden polis tutuklamaya devam edecek. Cinayet işlemeye kalktılar, öldürmeye kalktılar oğlumu" şeklinde konuştu. 

İKİ KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Muhammed Ali Y. ve Mehmet B., isimli iki şüpheliyi yakaladı. Polis merkezindeki işlemlerin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen iki kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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