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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Musa KESLER
10.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Arkadaş sevgili doktor polis... Göreni çarpıyor

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
Arkadaş sevgili doktor polis... Göreni çarpıyor

Daha önce çevresindeki birçok kişiyi ‘yüksek kârlı’ finans yatırımı vaadiyle dolandıran ve Hürriyet’in ‘Zeynepbank’ başlığıyla gündeme getirdiği Zeynep Özkara’nın bir kurbanı daha ortaya çıktı. Hürriyet, genç kadın ve ailesi tarafından dolandırıldığını iddia eden polis memuru Ö.F.’nin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği ifadesine ulaştı. Yaklaşık 300 bin lira dolandırıldığını belirten Ö.F., şunları söyledi:

‘BENİ ETKİSİ ALTINA ALDI’

Zeynep Özkara ile 12 Eylül 2018’de tanıştım. Bana yakınlık göstererek beni etkisi altına aldı. 27 Eylül’de de flört etmeye başladık. Bankacı olduğunu, finans işleri ile uğraştığını söyledi. Kendisine 50-55 bin lira banka kredim olduğunu aylık ödemelerin beni zorladığını söylemiştim. Bana borsa ve hisse senedi alım işlerinden iyi anladığını, kendisine bir miktar para vermem halinde bu parayı 4-5 ay gibi bir sürede işletip kazanç sağlayabileceğini, böylece krediyi kapatacak tutarı elde edebileceğini söyledi.

11 PARÇADA 96 BİN TL

Banka işlerinden anlamadığımdan Zeynep’in sevgilim olmasına güvenerek bir tanıdığımdan uzun vadede geri ödemek koşuluyla 10 bin dolar borç aldım. Parayı Zeynep’in hesabına yatırdık. Bana bankadaki hesabının bloke olduğunu söylemişti. Hesabın açılması için bankanın genel müdürlüğünde çalıştığını söylediği Emre Sarıçam adlı kişinin hesabına 12 bin lira gönderdim. Sonra onun yönlendirmesiyle hesap açtırdı. Ben de Zeynep’in hesaplarına, hesaplarındaki blokelerin açılması için gerekli olduğunu söyleyerek istediği için 11 parça halinde 96 bin lirayı gönderdim.
21 Mart 2019’de piyasa değeri 80-85 bin lira olan aracımı, Zeynep ile birlikte 65 bin liraya sattık. Aynı gün Zeynep’in işletilmesi için Sema adlı kişiye verdiğini iddia ettiği 65 bin liranın sigortası, teminatı, vergisi adı altında para istemesi nedeniyle 27 parça halinde toplamda 103 bin lira gönderdim. Zeynep, yatırdığımız 10 bin doların getirisi olduğunu söylediği 2 bin lirayı bana göndermişti. Sonra bana hesabındaki blokenin açıldığını beyan ederek 7 parça halinde toplam 37 bin lira gönderdi. Daha sonra diğer hesabından diğer yatırdığım paranın getirisi olarak 9 bin 400 lira gönderdi. Sonra arabamı satarak verdiğim paranın getirisi olarak 10 bin lira gönderdi.

‘ŞİKÂYETÇİYİM’

Beni 218 bin lira ve 10 bin dolar dolandırdı. Araç satışıyla maddi zararım daha fazladır. Özkara’nın ailesi Zehra Özkara, Mustafa Özkara ve Aysel Özkara adlı şahıslar da onunla birlikte hareket etmiştir. Şikâyetçiyim.”

AİLESİ DE İŞİN İÇİNDE

ZEYNEP Özkara’nın anne ve babasının da onunla birlikte hareket ettiğini iddia eden Ö.F., genç kadının U.Y. ile de kendisiyle aynı dönemde ‘sevgili’ olduğunu söyledi. Ö.F., Özkara’nın 250 bin lirasını aldığı U.Y.’yi de kendisi gibi ailesiyle tanıştırdığını belirtti. Özkara, her iki sevgilisini de çarptığı süreçte ise doktor A.Y.’yi dolandırdığı gerekçesiyle Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanıyordu.

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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