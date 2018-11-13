Arkadaş şakalaşması canından ediyordu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriArkadaş şakalaşması canından ediyordu
GeriGündem Arkadaş şakalaşması canından ediyordu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA)
13.11.2018 - 11:44, Son Güncelleme:

Arkadaş şakalaşması canından ediyordu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Arkadaş şakalaşması canından ediyordu

ANTALYA'da arkadaşıyla şakalaşırken kalbi durunca hastaneye kaldırılan, burada çalıştırılan kalbi 4 kez daha duran Muhammet Kadir Mor (15), 15 gün yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Bir ay sonra nefes almakta zorluk çeken Mor'un, 1,5- 2 santim olması gereken nefes borusu çapının yarım santimin altına düştüğü belirlenince ameliyata alındı. Mor, aylar süren yaşam mücadelesinin ardından yeniden sağlığına kavuştu.

​Ameliyatın gerçekleştiren Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Klinik Şefi Prof. Dr. Mehmet Bilgin, Muhammet Kadir Mor'un kendilerine 4,5 ay önce solunum sıkıntısı nedeniyle geldiğini belirtti. Prof. Dr. Bilgin, “Hikayesini dinlediğimizde arkadaşıyla şakalaşırken aniden kalbinin durduğunu, yoğum bakımda tedavi edildikten sonra taburcu olduğunu, bir müddet sonra solunum sıkıntısı olduğunu öğrendik. Hastanın durumu bize, yoğun bakımda hastalar takip edilirken nefes alması için soluk borusuna konan entübasyon tüpünün yaptığı darlığı düşündürdü. Yaptığımız incelemede böyle olduğunu gördük. Öncelikle soluk borusunu genişleten işlemler yaptık, ama bu işlemler hastaya zaman kazandırmak içindi. 4 ay sonra da bozuk olan soluk borusunun orta kısmını, yaklaşık 2 santimlik bölümü çıkartarak ameliyatını gerçekleştirdik. Erişkinlerde 2- 3.5 santim, çocuklarda ise çapı 1,5- 2 santim kadardır. Muhammet bize geldiğinde, soluk borusunun çapı yarım santimin altındaydı. Hırıltılı nefes alıyordu. Yani her an hayatını kaybedebilirdi" dedi.

Prof. Dr. Bilgin, Muhammet'in bir hafta önce ameliyat olduğunu belirterek, “Bundan sonra artık normal hayatına devam edecek. Soluk borusunun 2 santim kısaltılması hastanın yaşamını tehdit etmez. Soluk borusu ameliyatlarında yüzde 50'ye kadar çıkartılabilir" dedi.

Arkadaş şakalaşması canından ediyordu

'ARKADAŞIMLA GÜREŞİP ŞAKALAŞIYORDUK'

Korkuteli ilçesinde lise 2'nci sınıf öğrencisi olan Muhammet Kadir Mor ise yaklaşık bir yıldır erkek öğrenci yurdunda kaldığını belirterek, “1 Mayıs tarihinde arkadaşımla güreşip şakalaşırken birden fenalaştım. Ben hatırlamıyorum. Kalbim durmuş. Hastaneye kaldırılmışım. Orada çalıştırılan kalbim 4 kez yeniden durmuş. Daha sonra Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmişim" diye konuştu.

Yoğun bakımdaki 15 günün ardından taburcu olup evine gittikten bir ay sonra nefes almakta zorlandığını söyleyen Mor, “Soluk borumun daraldığı tespit edilince İstanbul'a gittik. Orada lazerle soluk borum genişletildi. Antalya'ya evimize döndükten 1 ay sonra yine nefes alamamaya başladım. Daha sonra Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Prof. Dr. Mehmet Bilgin hocamıza başvurduğumda 3 kez soluk borusunu genişletti, ama sorun düzelmeyince ameliyat oldum. Şimdi iyiyim çok şükür" şeklinde konuştu.

Arkadaş şakalaşması canından ediyordu

"YARIM SAATLİK YOLU 10 DAKİKADA GELDİM"

Muhammet'in babası Süleyman Mor ise yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Ben nakliye şoförüyüm. Olay günü İstanbul'dan dönerken bir telefon geldi. Muhammet'in arkadaşıyla şakalaşırken kalbi durdu dendi. O yolu nasıl geldim, bilmiyorum. Yarım saatlik yolu 10 dakikada geldim. Hastaneye gittiğimde doktorların Muhammet'i yaşatmak için uğraştıklarını gördüm. Acil Antalya'ya sevk ettiler. Oğlum 15 gün yoğun bakımda kaldı ama taburcu olduktan bir süre sonra Muhammet'in nefes alamadığını görünce yeniden doktorlara başvurduk. Doktorlar bize nefes borusunda entübeden kaynaklanan bir daralma olduğunu söylediler. Prof. Dr. Bilgin'in gerçekleştirdiği ameliyatın ardından oğlum sağlığına kavuştu çok şükür."

Oğlunun yaşadıklarına neden olan arkadaşıyla ilgili şikayette bulunmadıklarını belirten Süleyman Mor, “Bunlar çocuk. Arkadaşı da böyle olmasını istemezdi. İkisi çok yakın arkadaştı. Bizim çocuğumuzun başına gelen, o çocuğun da başına gelebilirdi. Zaten arkadaşı çok üzüldü" dedi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada olay anı, yurttaki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Muhammet Kadir Mor, arkadaşıyla güreş tutup, şakalaşırken yere yığılıyor. Yerden kalkamayan Mor'un yardımına arkadaşları koşuyor.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Yolcu otobüsü kaza yaptı yaralılar var...

Anne babalar dikkat! Kâbus geri mi döndü?

Hastanede şoke eden ölüm! Yanında enjektör bulundu

Mimarlık Fakültesi dekan vekilinin 'Atatürk' paylaşımına soruşturma