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    Arkadaş kimliği ile kayboldu

    İHA
    07.06.2018 - 21:16 | Son Güncelleme:

    MERSİN'de yaşayan ve okula gidiyorum diye evden çıkan 15 yaşındaki Berfin A.’dan 8 gündür haber alınamıyor.

    Kaybolduğu gün okulu Mimar Sınan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne gitmeyen Berfin'in, bir gün önce de kız arkadaşının kimliğini ve elbisesini aldığı öğrenildi. Kızlarının bulunması için her yere başvuru yapan aile, yetkililerden yardım bekliyor.

    Baba Dursun A. "Daha önce hiçbir sorunu, evle ilgili problemi, bir dayak olayı yoktu. Çıksın desin ki ‘babam beni dövüyordu, annem bana baskı uyguluyordu o yüzden kaçtım’, biz her türlü cezaya razıyız. İlk günden beri çeşitli ihbarlar alıyoruz. Biz hangi birine inanalım, hangi birinin peşinden gidelim. Her türlü olayı aklımıza getiriyoruz. Allah korusun ikinci bir Özgecan olayının başımıza gelmesinden korkuyoruz. O yüzden herkesten yardım bekliyoruz" diye konuştu.

    Kızıyla ilgili hiçbir ize rastlanmadığını söyleyen acılı anne anne Hürriyet A., "Kızıma seslenmek istiyorum. Neredeysen korkma, her halinle bizim kabulümüzsün. Bana bir ses ver, bana bir cevap ver. Anne ben yaşıyorum de bana. Ne olur evine dön" dedi.

    Etiketler: Kayıp , Mersin , gazetehaberleri , son dakika , haberler
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