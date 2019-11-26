Arkadaş katiline ağırlaştırılmış ömür boyu hapis

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriArkadaş katiline ağırlaştırılmış ömür boyu hapis
GeriGündem Arkadaş katiline ağırlaştırılmış ömür boyu hapis
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)
26.11.2019 - 11:21, Son Güncelleme:

Arkadaş katiline ağırlaştırılmış ömür boyu hapis

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Arkadaş katiline ağırlaştırılmış ömür boyu hapis

ANTALYA'da, tartıştığı arkadaşı Atıf Ergen'i (25) bıçakladıktan sonra baraj göletine atan Emre Kuru (24), ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına mahkum edildi.

Olay, 17 Şubat'ta, Kepez ilçesinde meydana geldi. Seydişehir Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, 18 Şubat sabahı, Seydişehir- Antalya yolunda kontrol yaptıkları sırada plakasız otomobilin sürücüsünü durdurmaya çalıştı. Sürücünün 'dur' ihtarına uymaması üzerine jandarma ile kovalamaca başladı; ancak ekipler, sürücüyü yakalayamadı. Otomobilin güzergahı üzerinde bulunan Seydişehir Emniyet Müdürlüğü ve Seydişehir Bölge Trafik Amirliği'ne haber verildi. Bunun üzerine ekipler, arama çalışması yaptı. Aramalarda otomobil, Gevrekli Mahallesi'nde terk edilmiş bulundu. Çevrede arama yapan jandarma, otomobilin sürücüsünü de yol altındaki menfezde saklanırken buldu. Yapılan kimlik kontrolünde, sürücünün Emre Kuru olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan Emre Kuru, ifadesinde, Antalya'nın Kepez ilçesinde arkadaşı Atıf Ergen'le birlikte onun babasına ait 07 BIG 56 plakalı otomobille Baraj Mahallesi'nde gezdiklerini, bir süre sonra tartışmaya başladıklarını, Ergen'i karın ve sırt bölgesinden bıçakladığını itiraf etti.

İfadenin ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce yapılan aramada, Atıf Ergen'in Kepez Baraj Göleti'nde cansız bedeni bulundu. 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' suçundan da arandığı öğrenilen Emre Kuru, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, ömür boyu hapsi istenen tutuklu sanık Emre Kuru, öldürülen Atıf Ergen'in ailesi, taraf avukatları ile tanıklar katıldı. Cumhuriyet savcısı, maktulü öldürdükten sonra aracını, cep telefonunu, sürücü belgesini ve bir miktar parasını yağmaladığı anlaşılan sanığın 'kasten insan öldürmek' ve 'yağma' suçlarından cezalandırılmasını istedi.

'OĞLUMU PARASI VE ARABASI İÇİN ÖLDÜRDÜ'

Atıf Ergen'in yakınları, sanığın en ağır cezaya çarptırılmasını istedi. Baba Mehmet Ali Ergen, "Bu sanık bizim ocağımızı söndürdü. Oğlumu parası ve arabası için öldürdü" dedi.

Sanık avukatı ise olayın tanığı olmadığını, haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını talep etti. Sanık Emre Kuru ise ailenin taleplerine diyecek sözü olmadığını belirterek, "Ailenin içi yanmış. Bana en ağır cezayı istemelerine bir şey diyemiyorum. Pişmanım" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Emre Kuru'yu, Atıf Ergen'i 'bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten öldürme' fiili nedeniyle ağırlaştırılmış ömür boyu hapse mahkum etti. Takdir indiriminde bulunmayan mahkeme heyeti, sanığa ayrıca 'silahla ve gece vakti yağma' suçundan da 12 yıl hapis cezası verdi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle