Arka Sıradakiler'in Yadigar'ından müteahhite dava

TEMMUZ Karikutal (32), 2017 yılı Temmuz ayında Esenyurt’ta konut projeleri geliştiren Uçarlar Yapı Gayrimenkul Geliştirme Ve İnşaat Limited Şirketi ile sözleşme imzaladı. Karikutal, kaba inşaatı yüzde 90 biten projeden 158 bin TL bedelle 1+1 büyüklüğünde bir daire satın aldı. Karikutal sözleşmesini imzaladıktan iki gün sonra ödemesini banka yolu ile yaptı.

DAİRE TESLİM EDİLEMEDİ

Tarafların anlaşmasına göre dairenin teslimi Ocak 2018’de yapılacaktı. Ancak, anılan süreçte teslimat yapılmadı. Daire sahipleri, projede bir ilerleme olmadığını görünce harekete geçti. Aralarında, memur, emekli ve sanatçıların da olduğu çok sayıda kişi şirket yetkililerine ulaşmaya çalıştı.

AYNI DAİRE İKİ KİŞİYE SATILDI

Ancak teslim tarihinin üzerinden aylar geçmesine karşın herhangi bir gelişme olmadı. Temmuz Karikutal’ın yanı sıra çok sayıda kişi, Uçarlar Yapı ve şirket sahibi Metin Uçar (48) hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Karikutal’ın savcılık başvurusu sonrası şirket sahibi Metin Uçar hakkında ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlaması ile dava açıldı.Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Gökhan Sayın'ın hazırladığı 26 Aralık tarihli iddianameye göre, Karikutal’a satılan daire soruşturma kapsamında dinlenen S. M. isimli kişiye de satıldı. 3 yıldan 10 yıla hapis istemi ile açılan dava Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

ASIL MAĞDUR BENİM

Hakkında dava açılan Uçar Yapı'nın sahibi Metin Uçar ise, olumsuz piyasa koşullarına işaret ederek, başka bir firma nedeni ile sıkıntıya düştüklerini açıklamıştı. Uçar "Aynı dairenin farklı kişilere satışı söz konusu değil. Öyle bir şey varsa da düzeltilir. Ortada bir mağdur varsa o da benim" demişti.

DAİRESİNİ SATIŞA ÇIKARDI

Metin Uçar açılan davaya ilişkin yaptığı açıklamada ise Biz Uçarlar Yapı olarak arsa tapusu olan, sözleşmesi olan bir müşteriden daireyi iade alma yükümlülüğümüz yok. Fakat iade sözleşmesi yapıp kapora bedelini alıp sonra kaporayı geri ödemeyip arsa tapusu hala üzerinde olan bir kişi nasıl bir daireyi iki kişiye sattığımızı iddiasında bulunabilir. Kat irtifakı kurulmamış, proje tadilatıyla daire tipi, sayısı ve daire numarası realize olmamış bir daire nasıl iki kişiye satılabilir.. Ayrıca bizim hakkımızda dava açan bu kişi bu daireyi satışa çıkardı, bunu da anlamak güç" dedi.

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