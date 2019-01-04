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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gündem
Dinçer GÖKÇE
04.01.2019 - 13:13, Son Güncelleme:

Arka Sıradakiler'in Yadigar'ından 'dolandırıcılık' davası

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Arka Sıradakiler'in Yadigar'ından 'dolandırıcılık' davası

Bir dönem izlenme rekorları kıran ‘Arka Sıradakiler’ dizisinde ‘Yadigâr’ karakterini canlandıran Temmuz Karikutal’a sattığı daireyi teslim etmeyen müteahhit hakkında dolandırıcılık suçlaması ile dava açıldı. 10 yıla kadar hapis istemi ile açılan dava dosyasına göre, Karikutal’a satılan daire bir başka kişiye daha satılmış.

TEMMUZ Karikutal (32), 2017 yılı Temmuz ayında Esenyurt’ta konut projeleri geliştiren Uçarlar Yapı Gayrimenkul Geliştirme Ve İnşaat Limited Şirketi ile sözleşme imzaladı. Karikutal, kaba inşaatı yüzde 90 biten projeden 158 bin TL bedelle 1+1 büyüklüğünde bir daire satın aldı. Karikutal sözleşmesini imzaladıktan iki gün sonra ödemesini banka yolu ile yaptı.

DAİRE TESLİM EDİLEMEDİ

Tarafların anlaşmasına göre dairenin teslimi Ocak 2018’de yapılacaktı. Ancak, anılan süreçte teslimat yapılmadı. Daire sahipleri, projede bir ilerleme olmadığını görünce harekete geçti. Aralarında, memur, emekli ve sanatçıların da olduğu çok sayıda kişi şirket yetkililerine ulaşmaya çalıştı.

AYNI DAİRE İKİ KİŞİYE SATILDI

Ancak teslim tarihinin üzerinden aylar geçmesine karşın herhangi bir gelişme olmadı. Temmuz Karikutal’ın yanı sıra çok sayıda kişi, Uçarlar Yapı ve şirket sahibi Metin Uçar (48) hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Karikutal’ın savcılık başvurusu sonrası şirket sahibi Metin Uçar hakkında ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlaması ile dava açıldı.Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Gökhan Sayın'ın hazırladığı 26 Aralık tarihli iddianameye göre, Karikutal’a satılan daire soruşturma kapsamında dinlenen S. M. isimli kişiye de satıldı. 3 yıldan 10 yıla hapis istemi ile açılan dava Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

ASIL MAĞDUR BENİM

Hakkında dava açılan Uçar Yapı'nın sahibi Metin Uçar ise, olumsuz piyasa koşullarına işaret ederek, başka bir firma nedeni ile sıkıntıya düştüklerini açıklamıştı. Uçar "Aynı dairenin farklı kişilere satışı söz konusu değil. Öyle bir şey varsa da düzeltilir. Ortada bir mağdur varsa o da benim" demişti.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (04.01.2019)
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