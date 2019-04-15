Arızalanan aracı kurtarırken TIR'ın çarptığı sürücü hayatını kaybetti
Bolu’da TEM Otoyolu üzerinde arıza yapan bir aracı kurtarmak istediği sırada TIR'ın arkadan çarptığı çekicinin sürücüsü Fatih Durmaz, olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay, dün gece saatlerinde TEM Otoyolu Cankurtaran mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Durmaz isimli vatandaş, TEM Otoyolu’nda arıza yapan bir aracı kurtarmak için çekicisiyle birlikte olay yerine gitti.
Durmaz, emniyet şeridinde park halinde olan arızalı aracı kurtarmak için çalışmaya başladığı sırada İstanbul istikametinde ilerleyen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 YL 004 plakalı TIR, emniyet şeridinde bulunan çekiciye hızla çarptı.
Kazada, çekicinin sürücüsü Fatih Durmaz, olay yerinde hayatını kaybetti. TIR sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle