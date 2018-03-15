Arıza yok 15 yıl istendi

Savcılık tarafından aldırılan bilirkişi raporunda ise araç üzerinde herhangi bir teknik arızaya rastlanmadığı ve sürücünün tam ve asli kusurlu olduğu belirtildi.



Üsküdar’da 1 Şubat tarihinde yaşanan kazada Dr. Eyüp Aksoy Caddesi’nde ilerleyen ve Kadıköy-Ataşehir seferini yapan özel halk otobüsü, durağa yaklaştığı sırada hızlanarak kaldırıma çıkmış, otobüs durağında bekleyen yolcuları altına almıştı. Kazada Aygül Erdoğan (56), Mustafa Erdoğan (70) ve Perihan Çelik (66) yaşamını yitirmişti.



Özel halk otobüsü şoförü Selim Karakaya ifadesinde, “Zaten durağa yaklaşacağım için düşük hızla seyir ediyordum. Ancak bir anda nasıl olduğunu anlayamadım araç benden kontrolsüz olarak aniden hızlanmaya başladı. Müdahaleme rağmen durduramadım” demişti. Karakaya’nın yargılaması, Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılacak.



