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    Arıza yok 15 yıl istendi

    Aziz ÖZEN/İSTANBUL
    15.03.2018 - 22:34 | Son Güncelleme:

    HAYDARPAŞA Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin arkasında bulunan otobüs durağına dalarak 3 kişinin ölümüne 2 kişinin de yaralanmasına neden olan özel halk otobüsü şoförü Selim Karakaya hakkında, ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

    Savcılık tarafından aldırılan bilirkişi raporunda ise araç üzerinde herhangi bir teknik arızaya rastlanmadığı ve sürücünün tam ve asli kusurlu olduğu belirtildi.

    Üsküdar’da 1 Şubat tarihinde yaşanan kazada Dr. Eyüp Aksoy Caddesi’nde ilerleyen ve Kadıköy-Ataşehir seferini yapan özel halk otobüsü, durağa yaklaştığı sırada hızlanarak kaldırıma çıkmış, otobüs durağında bekleyen yolcuları altına almıştı. Kazada Aygül Erdoğan (56), Mustafa Erdoğan (70) ve Perihan Çelik (66) yaşamını yitirmişti.

    Özel halk otobüsü şoförü Selim Karakaya ifadesinde, “Zaten durağa yaklaşacağım için düşük hızla seyir ediyordum. Ancak bir anda nasıl olduğunu anlayamadım araç benden kontrolsüz olarak aniden hızlanmaya başladı. Müdahaleme rağmen durduramadım” demişti. Karakaya’nın yargılaması, Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılacak.

    Etiketler: ölümlü trafik kazası , halk otobüsü kaza , gazetehaberleri , gündem
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