‘Aritmetikleri çarpık’
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, grup toplantısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘Türkiye ittifakı’ açıklamasıyla ilgili şunları söyledi:
“Cumhur İttifakı baktılar olmuyor, şimdi bunun ambalajını değiştiriyorlar. Ama halk artık bu malzemeyi gördü. Seçim sonuçlarını değerlendiriyorlar. Küçük ortak diyor ki; 18.81, öbürü ‘yüzde 44 aldım’ diyor. İkisini topluyorsunuz yüzde 63. Yüzde 14 sandığa gitmedi, yüzde 4 geçersiz oy. Etti yüzde 81. Gerisi yüzde 19. Bunların aritmetiği bile böyle çarpık. Halkı aldatma peşindeler. Adaletten kaçtığınız sürece bu ülkede demir soğumaz.”
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