Arima neresi? Arimah harita üzerinde nerede?
Arima ya da farklı bir ifadeyle Arimah, Esad güçlerinin yaptığı operasyonun ardından merak konusu oldu. Arima neresi ve harita üzerinde nerede sorusuna cevap arayan birçok kişi, internet üzerinden araştırma yapmaya başladı. Peki, Arima harita üzerinde hangi konumda bulunuyor? İşte, o detaylar
Arima, Suriye'nin Münbiç kentinin yakınlarında bulunan bir merkezdir. Fırat'ın batısında kalan kent, El Bab ile Münbiç arasındaki ana yolun ortasında bulunmaktadır. İşte, Arima'nın harita üzerindeki konumu;
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