Arılar saldırdı sonrası korkunç
Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında, 5'i ağır 8 kişi yaralandı.
Süleyman Duman yönetimindeki 27 TL 445 plakalı minibüs, Üniversitesi Bulvarı Burç Kavşağı yakınlarında sürücüsünün arıların saldırısına uğraması sonucu kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı.
Kazada sürücü Duman ve araçta bulunan aynı aileden 8 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitle hastanelere kaldırılan yaralılardan 5'inin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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