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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.07.2019 - 11:20, Son Güncelleme:

Arife günü ne zaman?

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Arife günü ne zaman?

2019 Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala, Kurban Bayramı öncesi arife gününün ne zaman olduğu ve hangi tarihe denk geldiği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özellikle Kurban Bayramı tatil planını yapmak isteyen vatandaşlar, arife gününün tam tarihini öğrenmek istiyor. Peki, arife günü ne zaman?

Kurban Bayramı 2019 yılında, 11 Ağustos 2019 Pazar günü başlayacak. Toplamda 4 gün sürecek olan bayram 12,13 ve 14 Ağustos tarihlerinde de devam edecek. 10 Ağustos 2019 Cumartesi günü Arife Günü idrak edilecek.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban bayramı tatilinin de Ramazan bayramında olduğu gibi 9 güne çıkarılması isteniyor. Turizmciler Kurban bayramı sonuna denk gelen 15 ve 16 ağustos günlerinde kamuya idari izin verilmesini ve böylelikle toplam tatil süresinin 9 güne çıkarılmasını öneriyor.

15-16 Ağustos Perşembe gününün resmi ya da idari tatil olması halinde ise çalışanlar 9 gün izin yapabilecek.

Konuyla ilgili gelişmelerin ağustos ayının ilk günlerinde gelmesi bekleniyor.

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