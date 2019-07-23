Arife günü ne zaman?
2019 Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala, Kurban Bayramı öncesi arife gününün ne zaman olduğu ve hangi tarihe denk geldiği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özellikle Kurban Bayramı tatil planını yapmak isteyen vatandaşlar, arife gününün tam tarihini öğrenmek istiyor. Peki, arife günü ne zaman?
Kurban Bayramı 2019 yılında, 11 Ağustos 2019 Pazar günü başlayacak. Toplamda 4 gün sürecek olan bayram 12,13 ve 14 Ağustos tarihlerinde de devam edecek. 10 Ağustos 2019 Cumartesi günü Arife Günü idrak edilecek.
BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
Kurban bayramı tatilinin de Ramazan bayramında olduğu gibi 9 güne çıkarılması isteniyor. Turizmciler Kurban bayramı sonuna denk gelen 15 ve 16 ağustos günlerinde kamuya idari izin verilmesini ve böylelikle toplam tatil süresinin 9 güne çıkarılmasını öneriyor.
15-16 Ağustos Perşembe gününün resmi ya da idari tatil olması halinde ise çalışanlar 9 gün izin yapabilecek.
Konuyla ilgili gelişmelerin ağustos ayının ilk günlerinde gelmesi bekleniyor.
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