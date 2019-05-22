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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.05.2019 - 10:59, Son Güncelleme:

Arife günü ne zaman?

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Arife günü ne zaman?

Huzur ve bereket ayı Ramazan'ın sonuna yaklaşırken, en çok merak edilen konulardan biri de arife günün ne zamana denk geldiği oldu. Bayram tatili planlarını şimdiden şekillendirmek isteyen vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı arife günü tarihini sorguluyor. Peki, arife günü ne zaman?

On bir ayın sultanı Ramazan, tüm yurtta oruç ve çeşitli ibadetlerle idrak edilirken, özellikle çalışan vatandaşların da bayram tatiline yönelik planlamaları başladı. Bu kapsamda en çok merak edilenlerden biri de arife gününün tarihi. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

ARİFE GÜNÜ NE ZAMAN?

On bir ayın sultanı huzur ve bereket ayı ramazanın ilk teravih namazı 5 Mayıs Pazar günü kılındı. Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazan ayının ilk orucu için 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece sahura kalkıldı.

2019 Ramazan imsakiyesine göre bu yıl Ramazan ayı, 3 Haziran 2019 günü arife gününde tutulacak olan oruçla son bulacak. Ramazan Bayramı tatili, 3 Haziran Pazartesi günü arife günü ile başlayacak.

BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hicri takvime göre Şevval ayının birinci günü ise Ramazan Bayramı'nın birinci günü olan 4 Haziran tarihine denk gelecek. 6 Haziran Perşembe günü ise Ramazan Bayramının üçüncü ve son günü olacak.

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