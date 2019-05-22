Arife günü ne zaman?
Huzur ve bereket ayı Ramazan'ın sonuna yaklaşırken, en çok merak edilen konulardan biri de arife günün ne zamana denk geldiği oldu. Bayram tatili planlarını şimdiden şekillendirmek isteyen vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı arife günü tarihini sorguluyor. Peki, arife günü ne zaman?
On bir ayın sultanı Ramazan, tüm yurtta oruç ve çeşitli ibadetlerle idrak edilirken, özellikle çalışan vatandaşların da bayram tatiline yönelik planlamaları başladı. Bu kapsamda en çok merak edilenlerden biri de arife gününün tarihi. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
ARİFE GÜNÜ NE ZAMAN?
On bir ayın sultanı huzur ve bereket ayı ramazanın ilk teravih namazı 5 Mayıs Pazar günü kılındı. Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazan ayının ilk orucu için 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece sahura kalkıldı.
2019 Ramazan imsakiyesine göre bu yıl Ramazan ayı, 3 Haziran 2019 günü arife gününde tutulacak olan oruçla son bulacak. Ramazan Bayramı tatili, 3 Haziran Pazartesi günü arife günü ile başlayacak.
BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Hicri takvime göre Şevval ayının birinci günü ise Ramazan Bayramı'nın birinci günü olan 4 Haziran tarihine denk gelecek. 6 Haziran Perşembe günü ise Ramazan Bayramının üçüncü ve son günü olacak.
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