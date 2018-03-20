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    Arı soktuktan sonra ölü bulundu

    Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)
    20.03.2018 - 07:57 | Son Güncelleme:

    KONYA’da öğlen komşusuna arı soktuğunu ve alerjisinin olduğunu belirten Ahmet Dural (40), akşam bahçede ölü bulundu. Arı sokması sonucu öldüğü üzerinde durulan Dural’ın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

    Olay, merkez Selçuklu ilçesi Yukarıpınarbaşı Mahallesi’ndeki bir bağ evinde meydana geldi. Ahmet Dural, kuşlarını uçurmak ve bahçenin bakımı yapmak için bağ evine gitti. Dural, iddiaya göre öğle saatlerinde komşusunu telefonla arayıp, yüzünü arı soktuğunu ve alerjisinin olduğunu söyledi.

    Dural’ı merak eden komşusu akşam saatlerinde telefonla aradı. Dural’ın telefona cevap vermemesi üzerine bağı evine gittiğinde bahçede hareketsiz halde yatarken buldu. Ardından polis ve sağlık görevlilerine haber verdi.

    Sağlık görevlileri Dural’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Arı sokması sonucu öldüğü üzerinde durulan Dural’ın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. 

    Etiketler: KONYA , arı alerjisi , gündem
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