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Haber Giriş: 13.01.2020 - 10:57,Son Güncelleme:/

Arena ne demek? Arena nedir? Arena TDK kelime anlamı

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Arena ne demek? Arena nedir? Arena TDK kelime anlamı

Hem belli bir anlam konusunda hem de mecazi olarak değerlendirilen Arena kelimesi, günümüzde değişik tabirler üzerinden değerlendirilmektedir. Pek çok insan Arena nedir ve Arena kelimesi nasıl kullanılır merak etmekte ve araştırma yapmaktadır. İşte bu konudaki diğer detaylar.

Türk Dil Kurumu'nun tanımına bağlı olarak Arena; yarış, boğa güreşi ya da farklı oyunların düzenlendiği bir gösteri alanıdır. Mecazi anlam noktasında da çekişmeli tartışmaların yapıldığı programlar olarak da öne çıkıyor. Daha çok eski tarihlerde ‘’Güreş meydanı’’ olarak bilinen Arena, her dönem ve kültüre bağlı olarak farklı mücadelenin yapıldığı bir alandır.

Arena Nedir?

Hem gerçek anlamı hem de mecazi anlamı üzerinden Arena pek çok tabire bürünür. Özellikle gerçek zamanlı bir alan içerisinde güreş, farklı oyunlar ve yarışların yapıldığı çevresi kapalı bir mekandır. Daha çok imparatorluk dönemlerinde geleneksel olarak farklı mücadeleler bu alanlarda gerçekleşirdi. Günümüzde de bu anlamda sık şekilde kullanılan Arena, mecazi anlama da gelebilmektedir.

Arena Örnek Cümleler

Ayna kelimesini daha iyi anlayabilmek için cümlelerle örnek vermek mümkün.

‘’Arenada boğalar ile matadorlar büyük bir mücadele verdi’’

‘’Tartışma büyük bir Arena programında insanların izlemesine olanak verecek’’

Hem gerçek anlamda hem de mecazi olarak bu cümle üzerinden arenayı tabir etmek mümkün. Kökeni Fransızca dayanan Arena kelimesi, daha çok kumluk ve kumsaldan gelmesine rağmen zaman içerisinde stadyumun kumluk zemine verilen isim üzerinden evrimleşmiştir.

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