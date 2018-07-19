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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANTALYA (AA)
19.07.2018 - 16:22, Son Güncelleme:

Aref'in başına gelen ders olsun... 'Kesmeyin, emmeyin!'

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Aref'in başına gelen ders olsun... 'Kesmeyin, emmeyin!'

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yıldıray Çete, yılan ısırması konusunda filmlerden insan hayatına giren son derece yanlış uygulamalar olduğuna dikkati çekerek, "Yarayı kesmek, emmek, oraya bir şey sürmek, masaj yapmak gibi. Yılanın ısırdığı yeri kesmeyin, emmeyin" dedi.

Prof. Dr. Yıldıray Çete, illüzyonist Aref Ghafouri'nin kobra yılanı tarafından ısırılmasının ardından gündeme gelen konuyla ilgili, AA muhabirine açıklamada bulundu. Kobra ısırığının çok da alışık olunan bir durum olmadığını ifade eden Çete, Türkiye'de eğlence amaçlı sahiplenilen kobra yılanlarının insanları ısırmasını, pratik hayatta neredeyse hiç görmediklerini dile getirdi. Ghafouri'nin ısırılmasının, hekimler için de ilginç bir vaka olduğuna değinen Çete, dünyada 2 bin 700'den fazla bulunan yılan türünden üçte birinin zehirli olduğunu bildirdi.

Bu yılanların da yüzde 7'sinin insanı öldürecek düzeyde olduğunu vurgulayan Çete, "Türkiye'de sadece engerek yılanı zehirli. Türkiye'de 9 engerek türü var. Engerekler, hem erişkin hem de çocuklarda ölümle sonuçlanabilecek ciddi zehirlenmelere yol açan önemli bir yılan türü." dedi.

'YÜZDE 20'Sİ KURU ISIRIKTIR'

Ghafouri'nin hastane raporunu incelediğini anlatan Çete, şöyle konuştu:

"Bazen yılanlar korkutmak ya da yuvasını koruma amaçlı ısırır ama aslında zehrini enjekte etmez. Buna 'kuru ısırık' diyoruz. Aref'in bize gelen raporuna bakarak ya da hastayı ilk anda muayene ederek kuru ısırık olup olmadığını anlamak çok da mümkün değil. Tüm yılan ısırıklarının yüzde 20'si kuru ısırıktır. Birçok yılan ısırığında erken dönemde bulgular ortaya çıkarken, bazı olgular da 24 saate uzayabiliyor. Uzun süre gözlemledikten sonra hiçbir bulgu, etki gelişmiyorsa o zaman 'kuru ısırık olmuş olabilir' diyebiliriz. Rapordan okuduğuma göre yılanın ısırdığı yerde şişlik ve his kaybı, uyuşukluk yakınmaları varmış. Belki buna bakarak, çok da kuru ısırık olmayabilir. Gerçekten oraya zehir vermiştir diye düşünüyorum."

'ISIRILAN NOKTA HAREKET ETTİRİLMEMELİ'

Yılan ısırdığında ilk verilen reaksiyonun korku olduğunu belirten Çete, korku ve paniğe bağlı bulantı, kusma, baş dönmesi, kendini kötü hissetme gibi durumların gelişebileceğini ifade etti. Sağlık kuruluşuna başvuruna kadar basit, uygulanması gereken önlemlere işaret eden Çete, şunları kaydetti:

"Atar damardan kan akışını zayıflatacak şekilde sıkmamak, turnike uygulamamak gerekiyor. Elastik bir bandajla atar damarın akımını bozmayacak şekilde bir bandaj üst tarafa yapılabilir. Yılanlar en fazla kol ve bacaklardan ısırır. Yılın ısırdıktan sonra ödem gelişeceği için yüzük ve bilezikler hemen çıkartılmalıdır. Kolu iple istirahate almak ve hareket ettirmeden sağlık kuruluşuna başvurmak gerekiyor. Yılanların zehri kas hareketiyle vücutta daha hızlı yayılır. O nedenle yılanın ısırdığı nokta hareket ettirilmemeli."

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