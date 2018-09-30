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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
30.09.2018 - 12:10, Son Güncelleme:

Aref'in arkadaşının evinden çıktı: Kafeslerle eve giriyordu

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Aref'in arkadaşının evinden çıktı: Kafeslerle eve giriyordu

Antalya’da sihirbazlık gösteriyle tanınan Aref Ghafouri'nin arkadaşına ait bir evden kaçan piton cinsi yılan, su giderinden ilerleyerek yaklaşık 1,5 ay sonra komşunun evinin balkonundan çıktı. Balkonu temizlerken yılanla göz göze gelen ev sahibi neye uğradığını şaşırdı ve yaşadığı korkuyla yılanı balık zıpkınıyla öldürmek zorunda kaldı. Yılanın Aref’e ait olduğunu öne süren ev sahibi, "Aref, kafeslerle arkadaşının evine giriyordu. Yılanın onun olduğunu ve evi boşaltmayı düşünüyorum. Bu işin sonuna kadar gideceğim" diyerek duruma tepki gösterdi.

İlginç ve bir o kadar da ürkütücü olay, Muratpaşa ilçesinin Şirinyalı Mahallesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın 2. katında Haydar ve Gonca Çekici çiftine ait evin balkonunda meydana geldi. Akşam saatlerinde evinin balkonunu temizlemek isteyen Haydar Çekici, su giderinden çıkmaya çalışan ve bir metreyi geçkin Afrika kökenli Ball Python (Top Piton) cinsi yılanla burun buruna geldi. Neye uğradığını şaşıran Çekici, ilk olarak demir bir çubukla yılanı etkisiz hale getirmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Tekrar gidere kaçan yılanı su dökerek geri çıkaran Çekici, kontrol altına aldığı yılanı zıpkınla başını ezerek öldürdü. Olay sonrası şoka giren aile, evde bulunan 7 yaşındaki çocuklarını da evden dışarı çıkararak teyzesine gönderdi.

1,5 ay önce evden kaçtı

Yılanın 4. kattaki Aref Ghafou’nun arkadaşı Y.K.’ya ait olduğunu ileri süren Çekici ailesi, komşularının kapısını çalarak yılan bulduklarını ve kime ait olduğunu sordu. Y.K., yılanın kendisine ait olduğunu belirterek yaklaşık 1,5 ay önce evdeki akvaryumundan kaçtığını ve aradıklarını söyledi. Y.K., yılanın Aref’e ait olduğu yönündeki iddiaları da yalanlayarak öldürülen yılanı Çekici ailesinin balkonundan aldı ve apartman dışındaki çöp konteynerine attı.

Arefin arkadaşının evinden çıktı: Kafeslerle eve giriyordu


"Aref, kafeslerle eve giriyordu”

Yaşadığı korku dolu dakikaları İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlatan Haydar Çekici, yılanın bir süre önce yılan ısırığı iddiasıyla rahatsızlanan ve tedavi için Mısır’a giden sihirbaz Aref Ghafou’a ait olduğunu ileri sürdü. İlk defa böyle bir yılan cinsi gördüğünü ifade eden Çekici, “Yılanın, ünlü Aref’e ait olduğunu düşünüyoruz. Arkadaşının yanına geliyor buraya ve hemen hemen her gün görüyoruz. Kafeslerle girip çıkıyorlardı. Onun yılan beslediğini de biliyoruz. Yaklaşık 1 hafta önce onu eve girerken gördüm. Yukarıdan geldiğini tahmin ediyoruz ve onlar da üst katta oturuyorlar. Bunun da başka bir açıklaması yok. Bu işin sonuna kadar gideceğim" diyerek şikayetçi olacağını dile getirdi.

"Evimizden böcek bile çıkmazdı”

Haydar Çekici’nin eşi Gonca Çekici ise yılanın Aref'e ait olduğunu öne sürdü.

"Bizim evimizden böcek bile çıkmaz" diyen Gonca Çekici, aile olarak tedirgin olduklarını ve 7 yaşındaki çocuğunu bu yüzden teyzesine göndermek zorunda kaldığını ifade etti. Çekici, "Aref, arkadaşının evinde birlikte kalıyor. Biz girip çıkarken görüyorduk. Hayvan beslediğini, kafeslerde bir şeyler çıkarttığını benim çocuğum da söylüyor. Ama o kafesin içerisinde ne olduğunu bilmiyorum ama yılan beslediğini biliyoruz” diye konuştu.

"Evi boşaltmayı düşünüyoruz"

Çekici, yaşadıkları olayın ardından evlerini boşaltmayı düşündüklerini ifade ederek, "Balkonunuzdan böyle bir yılan çıkıyor. Besleme ve özel bir yılan olduğu belli. Yılanı gösterip soracağız. Eğer onunsa kesinlikle şikayetçiyim. Çocuğum bu yılanı görseydi bu evde kalmazdı” dedi.
Yılanı evinde beslediği iddia edilen Y.K. ise kendisinden açıklama isteyen basın mensuplarına konuşmak istemediğini belirtti.


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