Arefe (yarın) günü kargolar açık mı? 2019 Ramazan Bayramı kargo çalışma saatleri
Gönderi yapacak ya da kargo bekleyen kişilerin gündeminde yer alan arefe günü ve bayramda kargolar açık mı sorusu, internet üzerinden sorgulanan hususlar arasında yer alıyor. Peki, hangi kargo şirketi bayramda açık? İşte, arefe günü ve bayram boyunca kargolar açık mı sorusunun cevabı
Kargo şirketleri ve acentalarının bayram süresince çalışıp çalışmadığını merak eden birçok kişi, internet üzerinden sorgulamalarına başladı. Bayramda ve arefe gününde kargolar çalışıyor mu sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, internet üzerinden sorgulamalarına başladı. İşte, kargo şirketlerinden edindiğimiz bilgiler ışığında kargoların bayram çalışma programı
KARGOLAR BAYRAMDA ÇALIŞIYOR MU?
Bayram tatilleri kargo şirketlerinin yönetim kararlarına göre değişiklik gösteriyor. İşte, kargo şirketlerinin bayram boyunca çalışma programları;
Yurtiçi Kargo açıklaması: 3-8 Haziran tarihlerinde tüm şube ve acentalarımız kapalı olup, 10 Haziran Pazartesi günü standart işleyiş devam edecek. Bayram süresince ise çağrı merkezi 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet verecek.
Aras Kargo açıklaması: 3-6 Haziran 2019 tarihleri arasında hizmet verilmemektedir.
MNG Kargo açıklaması: Şube ve acenteler 3-7 Haziran arasında kapalı olacak.
Sürat Kargo: Ramazan Bayramı dolayısıyla Sürat Kargo acentaları 3 Haziran Pazartesi günü saat 13.00'a kadar, 7 Haziran Cuma günü haricinde kapalı olacak.
TNT Kargo: Bayram boyunca sadece 4 ve 5 Haziran günleri hizmet vermeyecek.
PTT Kargo: 4-5-6-7-8 Haziran tarihlerinde dağıtım hizmeti gerçekleşmeyecek.
DHL Kargo: 3 Haziran Pazartesi günü arefe günü olması dolayısıyla yarım gün hizmet verilecek. 7 Haziran Cuma günü ise tüm gün hizmet verilecek.
İnter Global Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 09:00 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 0 392 telefon numaralı İnter Global Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.
UPS Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 07:30 – 18:00 arası ve Cumartesi günleri saat 07:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 00 66 telefon numaralı UPS Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.
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