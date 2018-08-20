Arefe ve Bayram mesajları 2018! En güzel bayram mesajı derlemesi
Bayram mesajları, arefe gününün ilk saatleri itibariyle araştırılmaya başlandı. En güzel bayram mesajları ile bu mübarek günleri tebrik edecek olan vatandaşlar, arefe ve bayram mesajları sorgulamasını internet üzerinden gerçekleştiriyor. İşte, gönderilerinize renk katacak birbirinden güzel ve anlamlı bayram mesajları derlemesi
Arefe günü itibariyle araştırılmaya başlanan bayram mesajları, birçok vatandaşın sorguladığı konular arasında yer almaya devam ediyor. Yakınlarına ve akrabalarına yönelik gerçekleştirecekleri gönderilerde kulanmak üzere bayram mesajları aramalarını gerçekleştiren birçok vatandaş, kısa ve anlamlı mesajları sorguluyor. İşte, arefe günü ve bayramın ilk günü gönderebileceğiniz birbirinden güzel bayram mesajları derlemesi
EN GÜZEL AREFE GÜNÜ VE BAYRAM MESAJLARI
Bayramların ehemmiyeti dostluk, kardeşlik ve dayanışma hususlarının en derin hislerle yaşanmasıdır. Küslerin barıştığı, buruk gönüller alındığı, sevgi, şefkat, hoşgörü hisleri en kalbî duygularla yaşatıldığı bir bayram olması dileğimle..
Kurban bayramınızı en kalbî duygularla kutluyor, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum.
Kurban Bayramını tebrik ediyor, Yüce Rabb'imden birliğimizi, kardeşliğimizi daim kılmasını, nice bayramlara huzur ve barış içinde ulaşmayı nasip etmesini diliyorum.
Akrabalarımızla, eş ve dostlarımızla güzel günler geçireceğimiz bir Kurban Bayramı dilerim. Bayramınız mübarek olsun.
Birbirimize karşı duyduğumuz sevgi, saygı ve birliğin güçlendiği güzel bir bayram geçirmemiz dileğiyle, Kurban Bayramınız kutlu olsun.
Kurban Bayramının her aileye mutluluk getirmesi dileğiyle.. Bayramınız mübarek olsun.
Kurban Bayramı'nın tüm İslam Dünyasında barışın ve esenliğin hakim olmasını temenni eder, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, huzurlu bir bayram geçirmelerini dilerim.
Güzel düşünceler nefeslere dolarsa güzel dualar olur, Dua ise Yüce Allah’a gider nur Olur, gökyüzünde buluşan dualarımızın nurlanması ümidiyle Kurban Bayramınızı Kutlarım..
Dua kapılarının ağzına kadar açık, bela Ve kötülüklerin arındırıldığı bu güzel günde Kurban bayramınızı tüm sevdiklerinizle birlikte hayırlı ve mutlu geçirmeniz dileğiyle Mübarek Kurban Bayramınızı Kutlarım.
Hayırlara vesile olmasını dilediğimiz zamanlardan birini daha yaşıyoruz. Bugün berhudar olma günüdür. Bizleri yaratan Allah’a binlerce kez şükürler olsun.
Tasalar sevince, hüzünler neşeye dönüşüyor. En güzel anıları birlikte paylaşabileceğimiz zamanlara..
Yüreğine damla damla umut, günlerine bin tatlı mutluluk dolsun. Sevdiklerin hep yanında olsun, yüzün ve gülün hiç solmasın. Kurban Bayramın kutlu olsun…
Çılgınca esen rüzgar, kavurucu güneşli terleten günler, yıldızlarla dolu bir dünyadır bayramlar. Kurban Bayramınız Mübarek olsun her şey istediğiniz gibi olsun inşallah.
Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyorum mübarek Kurban Bayramınızı Kutluyorum.
Bizi yaratan Allah'a şükürler olsun. Bütün müslümanlara hayırlı olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
Kalplerde sevgi olsun, gözlerimiz ışık dolsun. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
Bayramların en güzeli ve hayırlısını diliyorum size. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
Benim ömrümde ırmaklar vardır sularında hayallerimi yüzdürdüğüm, benim ömrümde sevdiklerim vardır bayramlar ayrı geçince üzüldüğüm. Kurban Bayramınız mübarek olsun!
Bugün Bayram! Mübarek Kurban Bayramı. Tüm inananlar birbirlerine daha çok yakınlaşsın, dargınlıklar ortadan kalksın, kardeşlik ve dostluk duyguları daha da kuvvetlensin. Tüm insanlar neşe ve mutluluk denizinde yüzsün. Bugün sevinç günü, kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar! Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli Kurban Bayramları dileğiyle.
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