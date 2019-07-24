Arefe günü ne zaman?
Kurban Bayramı’nın yanı sıra arefe günü de vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bayram hazırlıklarına günler öncesinden başlamak isteyenler, arefe gününün ne zaman olduğunu ve hangi güne denk geldiğini araştırıyor. Peki, arefe günü ne zaman?
Diyanet İşleri Başkanlığı, dini günler takviminde bayram günlerinin yanı sıra arefe tarihlerine de yer veriyor. Peki, yılın ikinci bayramı olan Kurban Bayramı’nın arefe günü ne zamana denk geliyor?
Kurban Bayramı bu sene 11 Ağustos 2019 Pazar günü başlayacak, 14 Ağustos 2019 Çarşamba günü sona erecek. Arefe ise 10 Ağustos Cumartesi günü idrak edilecek.
AREFENİN ÖNEMİ
Arefe, herhangi bir dinî bayramdan önceki gün. Arefe günü aslen hicrî kâmerî Zilhicce ayının 9. günüdür ve bu gün Kurban Bayramı'ndan önceki, terviye gününden sonraki gündür. Ancak zamanla Ramazan Bayramı için de kullanılmaya başlanmıştır. Bunun yanı sıra herhangi bir şeyden önceki gün anlamında da kullanılır.
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