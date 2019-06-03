Arefe günü ve bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi?
Arefe günü akşam saatlerinde veya bayramın ilk günü yola çıkacak olan vatandaşlar, köprü ve otoyollar ücretsiz mi sorusuna cevap arıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı yolların bu yıl da bayramda ücretsiz olup olmadığı merak ediliyor. Peki, bayramda köprü ve otoyollarda HGS ücreti kesiliyor mu? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi olacak sorusu, arefe günü itibariyle birçok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Kullanacakları yolların HGS ücreti kesip kesmeyeceğini merak eden vatandaşlar, internet üzerinden konunun detaylarını araştırmaya başladı. Peki, bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi olacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
KÖPRÜ VE OTOYOLLAR NE ZAMANA KADAR ÜCRETSİZ?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Ramazan Bayramı tatili süresince Karayolları Genel Müdürlüğünce işletilen otoyollar ve köprüler ücretsiz olacak." açıklamasında bulundu.
Yap-işlet-devret (YİD) modeliyle yapılan köprü ve otoyollar hariç, KGM'nin işlettiği tüm otoyollar ile köprülerin, bayram tatili süresince ücretsiz olacağı müjdesini veren Turhan, uygulamanın 10 Haziran Pazartesi günü saat 07.00'ye kadar süreceğini kaydetti.
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