Arefe günü oruç tutulur mu?
Arefe günü oruç tutulur mu sorusu, ibadetlerini eksiksiz bir şekilde gerçekleştirmek isteyen vatandaşların sorguladığı konular arasında yer almaya başladı. Birçok kişinin sorguladığı arefe günü oruç tutulur mu sorusunun cevabı, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yanıtlandı. Peki, Kurban Bayramının başlangıcı anlamı taşıyan arefe günü oruç tutulur mu? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
Arefe günü oruç tutulup tutulamayacağı konusunda bilgi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. İşte, Arefe gününü oruç tutulur mu sorusu hakkında Diyanet'ten alınan bilgiler;
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi sayfasında Kurban Bayramı’nda oruç ibadeti için şu ifadelere yer veriliyor:
Hz. Peygamberin (s.a.s.) Zilhicce’nin ilk dokuz gününü oruçla geçirdiği rivayet edildiği için (Ebû Dâvûd, Savm, 62) Zilhicce’nin ilk dokuz gününün, yani kurban bayramından önceki dokuz günün oruçlu geçirilmesi müstehaptır. Zilhicce ayının 10. günü kurban bayramının ilk günüdür. Kurban bayramında da oruç tutulmaz (Buhârî, Savm, 66-67; Ebû Dâvûd, Savm, 48). Ancak imsaktan itibaren bir şey yemeyip o günün ilk yemeğini kurban etinden yemek müstehaptır. Fakat bu, kendi evinde kurban kesebilen insanlar içindir. Zamanımızda çiftliklerde kurban kestiren bazı müslümanlara, akşama kadar sıra ancak gelmekte, hatta ertesi güne kalmaktadır. Bu durumda söz konusu insanların aç kalıp oruçlu imiş gibi durmaları uygun değildir.
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