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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.08.2019 - 21:24, Son Güncelleme:

Arefe günü kargolar açık mı? Kurban Bayramı kargo çalışma saatleri

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Arefe günü kargolar açık mı? Kurban Bayramı kargo çalışma saatleri

Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla beraber, bayram ve arefe günü hem resmi kurum ve kuruluşların hem de özel kurumların çalışma saatleri vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Özellikle kargo alım ve gönderim işlemlerini kısa sürede gerçekleştirmek isteyenler, kargoların çalışma saatlerini sorguluyor. Peki, arefe günü kargolar açık mı? İşte, Kurban Bayramı kargo çalışma saatleri.

Kargo işlemlerini bayram öncesi tamamlayacak olan kişiler, internet üzerinden kargolar arefe ve bayramda çalışıyor mu sorusunun cevabını öğrenmek adına araştırmalarına başladı. Peki, kargolar bayramda açık mı? İşte, arefe ve bayram günlerinde kargoların çalışma saatleri.

KARGOLAR BAYRAMDA AÇIK MI?

Bayram tatilleri kargo şirketlerinin yönetim kararlarına göre değişiklik gösteriyor. İşte, kargo şirketlerinin bayram boyunca çalışma programları;

Yurtiçi Kargo'nun açıklaması: 10 Ağustos günü tüm birimlerimiz normal işleyişlerine devam edecektir. Bayram süresince tüm şube ve acentemerimiz kapalı olup kargo alım teslim hizmetimize 15 Ağustos 2019 tarihi itibariyle başlanacaktır.

MNS Kargo'nun açıklaması: Değerli müşterilerimiz, Arife Günü'nde tüm şubelerimiz hizmet vermeye devam edecektir. Kurban Bayramı'nda tüm şubelerimiz kapalı olup, hizmet vermeyecektir. 15 Ağustos 2019, Perşembe günü itibariyle tüm birimlerimizde işleyişimiz devam edecektir.

Aras Kargo açıklaması: 10 Ağustos Arefe günü şubelerimiz 13.00'a kadar açık olacaktır.

Kurban Bayramı tatili boyunca şubelerimiz ve çağrı merkezimiz kapalı olup, hizmet veremeyecektir. 15 Ağustos Perşembe günü saat 09.00 itibarıyla mesaimize devam edeceğiz.

Sürat Kargo: Arefe günü şubelerimiz saat 13.00'a kadar kargo teslimatlarını yapmaya devam edeceklerdir. Bu tarihte kargo alımı gerçekleştirmeyecektir. Kurban Bayramı sonrası 15 Ağustos 2019 Perşembe gününden itibaren hizmetimiz kaldığı yerden devam edecektir.

UPS Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 07:30 – 18:00 arası ve Cumartesi günleri saat 07:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 00 66 telefon numaralı UPS Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

İnter Global Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 09:00 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 0 392 telefon numaralı İnter Global Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

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