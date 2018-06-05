Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Arefe günü idari tatil mi? 14 Haziran tatil olacak mı?

    Arefe günü idari tatil mi? 14 Haziran tatil olacak mı?

    Hürriyet Haber
    05.06.2018 - 10:07 | Son Güncelleme:

    Arefe günü idari tatil mi olacak sorusu, son günlerde tatil planlarına son şeklini vermek isteyen vatandaşların sorguladığı konu oldu. 14 Haziran Perşembe gününün arefe günü ve yarım gün olması dolayısıyla idari tatil konusunda sorgulamalarına başlayan birçok vatandaş, 14 Haziran tatil mi olacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, 14 Haziran arefe günü idari tatil mi olacak? İşte, konuyla ilgili bazı bilgiler

    Arefe günü, Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre yarım gün olarak idrak edilmektedir.14 Haziran Perşembe gününün arefe günü olması dolayısıyla kamu kurumlarında idari tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Peki, 14 Haziran arefe günü idari tatil olacak mı? İşte, bazı detaylar

    AREFE GÜNÜ İDARİ TATİL OLACAK MI?

    Dini bayram günleri arasında yer alan Ramazan Bayramı, Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre Arefe günü dahil toplamda 3,5 gün sürmektedir. Arefe günü, Resmi Gazete'deki bilgiye göre yarım gün olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla kamu çalışanları için kurumların insiyatifinde idari tatil ilan edilmezse, 14 Haziran Perşembe günü saat 13.00'dan sonra tatil başlayacaktır.

    Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir. 

    BAKANLAR KURULU İDARİ TATİL İÇİN KARARINI VERDİ

    Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Ramazan Bayramı nedeniyle idari tatil verme durumu söz konusu değil. Çünkü Ramazan Bayramı cuma gününe, hafta sonuna denk geliyor. Bu nedenle Bakanlar Kurulu idari bir tatil kararı alma gereği duymamıştır" dedi.

    2018 YILININ RESMİ TATİL GÜNLERİ

    01 OCAK 2018 PAZARTESİ - YILBAŞI

    23 NİSAN 2018 PAZARTESİ - ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

    01 MAYIS 2018 SALI - EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ

    19 MAYIS 2018 CUMARTESİ - ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

    14 HAZİRAN 2018 PERŞEMBE - RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ

    15 HAZİRAN 2018 CUMA - RAMAZAN BAYRAMI 1 GÜN

    16 HAZİRAN 2018 CUMARTESİ - RAMAZAN BAYRAMI 2 GÜN

    17 HAZİRAN 2018 PAZAR - RAMAZAN BAYRAMI 3 GÜN

    15 TEMMUZ 2018 PAZAR - 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ

    20 AĞUSTOS 2018 PAZARTESİ - KURBAN BAYRAMI AREFESİ

    21 AĞUSTOS 2018 SALI - KURBAN BAYRAMI 1. GÜN

    22 AĞUSTOS 2018 ÇARŞAMBA - KURBAN BAYRAMI 2. GÜN

    23 AĞUSTOS 2018 PERŞEMBE - KURBAN BAYRAMI 3. GÜN

    24 AĞUSTOS 2018 CUMA - KURBAN BAYRAMI 4. GÜN

    30 AĞUSTOS 2018 PERŞEMBE - ZAFER BAYRAMI

    29 EKİM 2018 - CUMHURİYET BAYRAMI

    Etiketler:
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri