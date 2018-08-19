Arefe günü eczaneler açık olacak mı?
Arefe günü eczaneler açık olacak mı sorusu birçok kişi tarafından araştırılan ve merak edilen konular arasında gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Sağlık problemleri nedeniyle ilaç alacak olan vatandaşlar arefe günü eczanelerin çalışma programını merak ediyor. Peki, arefe günü eczaneler açık olacak mı?
İlaç yazdıracak olan vatandaşlar, arefe günü eczaneler çalışıyor mu sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Bu yıl 20 Ağustos Pazartesi gününe denk gelen arefe günü sebebiyle vatandaşlar eczanelerin açık olup olmayacağını sorguluyor. Peki, arefe günü eczaneler açık olacak mı?
ECZANELER AÇIK MI?
Arefe gününde, hem eczaneler hem de (Sağlık Ocağı) ASM’ler 13.00’e kadar açık olacak. Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır;
Alışveriş merkezlerindekiler de dahil olmak üzere eczaneler bağlı olduğu bölgedeki eczane çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine uymak zorundadır. Birden fazla eczane bulunan yerlerde, belirlenen çalışma saatleri dışında ve resmî tatil günlerinde yalnız nöbetçi eczaneler açık kalır. Nöbetçi eczane dışındaki eczaneler nöbet saatlerinde faaliyet gösteremezler.
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