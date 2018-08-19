Arefe günü bankalar ve PTT açık olacak mı?
Arefe günü bankalar ve PTT açık olacak mı sorusunun yanıtı, işlerini halledecek olan vatandaşlar tarafından sorgulanan konular arasında yer almaya devam ediyor. Kurban Bayramı arefesi bu yıl 20 Ağustos Pazartesi gününe denk geliyor. Peki, Arefe günü bankalar ve PTT açık olacak mı? İşte banka ve PTT'lerin çalışma programı.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı öncesinde en çok araştırılan konulardan biri de bankalar ve PTT'lerin çalışma saatleri oldu. Arefe günü özel işlerini halledecek olan vatandaşlar, bankalar ve PTT'lerin saat kaça kadar açık olacağını sorguluyor. Peki, arefe günü bankalar ve PTT açık olacak mı? İşte banka ve PTT'lerin çalışma programı.
AREFE GÜNÜ BANKALAR VE PTT AÇIK MI?
20 Ağustos 2018 Pazartesi günü Kurban Bayramı arefesi olacak ve bayram boyunca kapalı olan resmi kurumların büyük bir bölümü arefe günü öğlene kadar açık olacak. Bankalarda işi olan vatandaşlar saat 12:30’a kadar diledikleri işlemleri gerçekleştirebilecek. 20 Ağustos Pazartesi günü sat 12:30’da kapanacak olan bankalar 27 Ağustos 2018 Pazartesi gününe dek kapalı olacak.
Banklara gibi PTT’ler de arefe günü öğlen saatlerine kadar işlemlerini gerçekleştirebilecek. Saat 12:30’dan itibaren kapatılan PTT’ler bir sonraki pazartesi gününe kadar işlem yapmayacak.
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