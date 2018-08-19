Arefe günü bankalar ve PTT açık olacak mı?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriArefe günü bankalar ve PTT açık olacak mı?
GeriGündem Arefe günü bankalar ve PTT açık olacak mı?
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Gündem
19.08.2018 - 20:36, Son Güncelleme:

Arefe günü bankalar ve PTT açık olacak mı?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Arefe günü bankalar ve PTT açık olacak mı?

Arefe günü bankalar ve PTT açık olacak mı sorusunun yanıtı, işlerini halledecek olan vatandaşlar tarafından sorgulanan konular arasında yer almaya devam ediyor. Kurban Bayramı arefesi bu yıl 20 Ağustos Pazartesi gününe denk geliyor. Peki, Arefe günü bankalar ve PTT açık olacak mı? İşte banka ve PTT'lerin çalışma programı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı öncesinde en çok araştırılan konulardan biri de bankalar ve PTT'lerin çalışma saatleri oldu. Arefe günü özel işlerini halledecek olan vatandaşlar, bankalar ve PTT'lerin saat kaça kadar açık olacağını sorguluyor. Peki, arefe günü bankalar ve PTT açık olacak mı? İşte banka ve PTT'lerin çalışma programı.

AREFE GÜNÜ BANKALAR VE PTT AÇIK MI?

20 Ağustos 2018 Pazartesi günü Kurban Bayramı arefesi olacak ve bayram boyunca kapalı olan resmi kurumların büyük bir bölümü arefe günü öğlene kadar açık olacak. Bankalarda işi olan vatandaşlar saat 12:30’a kadar diledikleri işlemleri gerçekleştirebilecek. 20 Ağustos Pazartesi günü sat 12:30’da kapanacak olan bankalar 27 Ağustos 2018 Pazartesi gününe dek kapalı olacak.

Banklara gibi PTT’ler de arefe günü öğlen saatlerine kadar işlemlerini gerçekleştirebilecek. Saat 12:30’dan itibaren kapatılan PTT’ler bir sonraki pazartesi gününe kadar işlem yapmayacak.

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Valilik'ten açıklama: Tedavi başlatılmıştır

Bayram yolunda facia: Aynı aileden çok sayıda ölü

Avrasya Tüneli'ndeki ihbar asılsız çıktı; tünel trafiğe açıldı

Güngör Uras'ın ardından taziye mesajları