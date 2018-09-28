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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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28.09.2018 - 17:17, Son Güncelleme:

Ardıç yağı faydaları nelerdir?

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Ardıç yağı faydaları nelerdir?

Ardıç yağı, uzun yıllar boyu insanoğlunun eklem ağrıları için kullandığı tıbbi yöntemler arasında yer almıştır. Eski toplumlarda ardıç odunu, hem şeytani ruhları hem de vebayı uzaklaştırdığı inancıyla evlerin önünde yakılmaktaydı. Eski Yunanlılar ve Romalılar ise ardıç yağını romatizmal ağrılar ve acılar için kullanmaktaydı. İşte, ardıç yağınının faydaları hakkında bazı detaylar

Ardıç yağı, orta çağ bitki uzmanları tarafından her tür rahatsızlık için önerilmekteydi.Kuzey Amerika’nın yerli toplulukları ardıçı böbrek rahatsızlıkları, idrar yolu enfeksiyonları, kas ve eklem ağrıları, mide ekşimesi, ülser, yaralar, yüksek ateş ve solunum yolu rahatsızlıkları için kullandılar. 1800’ler ve 1900’lerde Amerikan geleneksel tıp uygulayıcılarının hastalarına hazımsızlık ve iştah kaybı için ardıç yemişi çiğnemelerini önermesi, ardıç yağının faydalarını gözler önüne seriyor.

Isıtıcı, canlandırıcı ve dezenfekte edici özellikleriyle bilinen ardıç hâlâ benzer rahatsızlıkları tedavi etmek amacıyla kullanılır. Modern bitkisel tıp uygulayıcıları ardıçı sıklıkla idrar yolu enfeksiyonları ve böbreğin idrar üretimini canlandırma amacıyla önerirler; ancak böbrek iltihabı için önermezler. Ardıç aynı zamanda harici ve dahili olarak şişkinliği azaltmak, romatizmal artrit ağrılarını, eklem ve kas ağrılarını hafifletmek ve tendonit için kullanılır. Bitkinin esans yağı lokal olarak solunum yolu enfeksiyonları, kan toplaması, öksürük ve sedef gibi inatçı deri rahatsızlıkları için kullanılır.

ARDIÇ YAĞI BRONŞİT VE İDRAR YOLU ENFEKSİYONU TEDAVİSİNDE DE KULLANILIYOR

Ardıçın herhangi bir kısmını alın; parmaklarınızın arasında hafifçe ezip reçineli kokusunu içinize çekin. Bu aroma sizi Noel çelenklerinin ya da cin-toniğin anısına götürürken (ardıç yemişleri cinin koku kaynağıdır); bu bitkinin aslında yüzyıllardır şifa amacıyla kullanılageldiğini unutmayın. Tıbbi bileşenlere sahip olan ve preparatlar için kullanılan kısım yemiştir. Ardıç yemişleri etkili bir antiseptik olduğu görülmüş olan yaklaşık olarak yüzde birlik esans yağ içerir. Bu esans yağ bazı deri enfeksiyonları için birebirdir ve solunum yolu rahatsızlıkları için güvenilir bir inhalandır.

Ardıç yemişlerinin başka tıbbi etkileri de vardır. Bileşenlerinden biri olan pinen (aynı zamanda çam ağaçlarında da bulunur), solunum dokularını canlandırıcı etkiye sahip olabilir ve balgam sökücü olarak kullanılabilir. Yemişler, diyüretik (ç.n.: vücuttan sıvı atılmasını sağlayan özellik) olarak hizmet edebilen terpen alkolleri içerir. Alman Sağlık Komisyonu ardıçın hazımsızlıkla savaştığını da rapor etmiştir. Avrupa’da ardıç genel olarak idrar yolu enfeksiyonları için kullanılır çünkü antiseptik ve diyüretik özelliğe sahiptir.

NASIL KULLANILIR? ARDIÇ YAĞI NASIL ÇIKARILIR?

Birçok kullanım yöntemi bulunan ardıç yağı için birçok yöntem yer alıyor. İşte, o yöntemler;

EKSTRE: Ardıç yemişi ekstresi alkol bazlı bir sıvıdır; olgun meyvelerinden elde edilir. Dozajı tipik olarak günde 3 defa 1 ila 4 ml’dır.

ESANS YAĞ: Ardıç yemişi yağı buharla damıtılmış ardıç yemişlerinden elde edilir ve aromaterapide kullanılır. Esans yağı ağızdan almayın. Deriye uygulamak için 10 damla esans yağı 30 gr taşıyıcı yağla karıştırın.

KAPSÜL: Günde 3 defa 425 ila 850 mg; boşaltım sistemi sağlığı için genelde diğer bitkilerle karıştırılır.

ARDIÇ SUYU: Ardıçın kaynatılarak hazırlanan özü idrar yolu enfeksiyonunu tedavi içmek için içilir. Tipik karışım 1 çay kaşığı kurutulmuş, ezilmiş ardıç yemişinin (kurutuldukları zaman kırmızıya dönerler) yarım bardak suyla 5 ila 10 dakika kaynatılmasıyla elde edilir. Süzüp günde 1 ila 3 defa için. Her ihtimale karşı ardıçı 1-2 haftadan fazla kullanmayın.

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