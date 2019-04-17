Ardahan'da yoğun kar yağışı ve tipi: Araçlar yolda mahsur kaldı
Ardahan'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle araçlar yolda mahsur kaldı.
Ardahan'da etkili olan soğuk ve yağışlı hava sabah saatlerinde kar yağışına dönüştü. Kentte etkili olan tipi hayatı olumsuz etkilerken, Ardahan-Çıldır karayolunda ulaşım aksadı.
Çıldır ilçesi Beyrehatun köyü yakınlarında yoğun tipi nedeniyle trafik durdu. Sürücüler yolun açılmasını beklerken, ekiplerin yollarda kar temizleme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.
Karayolları 183. Şube Şefliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte sabah saatlerinde başlayıp şehri tamamen beyaza bürüyen kar yağışının yüksek kesimlerde tipiye dönüştüğü belirtildi.
Kar yağışı ve tipi yüzünden Ardahan-Posof ve Ardahan-Şavşat kara yollarında ulaşımın aksadığı aktarılan açıklamada, Ardahan-Posof kara yolunun Ilgar, Ardahan-Şavşat kara yolunun da Sahara mevkisinde büyük araçların geçişine izin verilmediği kaydedildi.
Açıklamada, kar yağışının devam ettiği belirtilerek, akşam saatlerinden itibaren yollarda buzlanma beklendiğinden sürücülerin tedbirli olmaları istendi.
Kar ve tipinin yoğunlaştığı kentin Beşiktaş ve Meşedibi grup köy yollarında da il özel idaresi ekiplerince karla mücadele çalışmasının sürdürüldüğü öğrenildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle