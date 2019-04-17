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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA - AA
17.04.2019 - 11:31, Son Güncelleme:

Ardahan'da yoğun kar yağışı ve tipi: Araçlar yolda mahsur kaldı

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Ardahan'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle araçlar yolda mahsur kaldı.

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  • Ardahanda yoğun kar yağışı ve tipi
  • Ardahanda yoğun kar yağışı ve tipi
  • Ardahanda yoğun kar yağışı ve tipi
  • Ardahanda yoğun kar yağışı ve tipi
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Ardahan'da etkili olan soğuk ve yağışlı hava sabah saatlerinde kar yağışına dönüştü. Kentte etkili olan tipi hayatı olumsuz etkilerken, Ardahan-Çıldır karayolunda ulaşım aksadı.

Çıldır ilçesi Beyrehatun köyü yakınlarında yoğun tipi nedeniyle trafik durdu. Sürücüler yolun açılmasını beklerken, ekiplerin yollarda kar temizleme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.

Karayolları 183. Şube Şefliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte sabah saatlerinde başlayıp şehri tamamen beyaza bürüyen kar yağışının yüksek kesimlerde tipiye dönüştüğü belirtildi.

Kar yağışı ve tipi yüzünden Ardahan-Posof ve Ardahan-Şavşat kara yollarında ulaşımın aksadığı aktarılan açıklamada, Ardahan-Posof kara yolunun Ilgar, Ardahan-Şavşat kara yolunun da Sahara mevkisinde büyük araçların geçişine izin verilmediği kaydedildi.

Açıklamada, kar yağışının devam ettiği belirtilerek, akşam saatlerinden itibaren yollarda buzlanma beklendiğinden sürücülerin tedbirli olmaları istendi.

Kar ve tipinin yoğunlaştığı kentin Beşiktaş ve Meşedibi grup köy yollarında da il özel idaresi ekiplerince karla mücadele çalışmasının sürdürüldüğü öğrenildi.

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