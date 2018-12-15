Ardahan’da Aktaş Gölü dondu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriArdahan’da Aktaş Gölü dondu
GeriGündem Ardahan’da Aktaş Gölü dondu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Deniz BAŞLI /ARDAHAN (DHA)
15.12.2018 - 10:21, Son Güncelleme:

Ardahan’da Aktaş Gölü dondu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ardahan’da Aktaş Gölü dondu

Doğu Anadolu Bölgesi’nde kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Ardahan’daki Aktaş Gölü’nün yüzeyi soğuk havanın etkisiyle tamamen buz tuttu.

Ardahan’ın Çıldır ilçesindeki, Türkiye ile Gürcistan sınırı arasında yer alan yaklaşık 27 bin metrekare alana sahip Aktaş Gölü’nün yüzeyi buz tuttu. Kenarbel köyü kıyısında bulunan Aktaş Gölü'nün donması üzerine köy sakinleri, buz tabakalarını baltalarla kırarak hayvanlarının su ihtiyaçlarını gideriyor. Su ihtiyaçlarını karşılamak için Aktaş Gölü üzerine konan karabataklar da ilginç görüntüler oluşturdu.

Ardahan’da Aktaş Gölü dondu
Kenarbel Köyü Muhtarı Serkan Akgün, bu yıl gölün geçen yıla göre 1 ay daha geç donduğunu belirterek, "Bu yıl hava şartları daha iyi gidiyor. Mevsimler yıl geçtikçe daha da değişiyor. Aktaş Gölü tamamen buzla kaplandı. Gölün ortasında adalarımız var. Bizler oradan atlı kızaklarla kum ve ot getiriyoruz. Köyümüzün çeşmesi, hayvanları sulamamız için yetersiz geldiği için, gölün buzlarının kırarak hayvanlarımıza su veriyoruz. Köylülerimiz imece usulü akşam ve sabah gölün buzunu baltayla kırarak, hayvanlarının su ihtiyacını karşılıyorlar. Nesli tükenmekte olan karabataklar da baharla birlikte köyümüze geliyor, gölün donmasıyla birlikte başka yerlere göç ediyorlar" diye konuştu.

Ardahan’da Aktaş Gölü dondu
Türkiye’yi Kafkaslar ve Orta Asya’ya bağlayan önemli güzergahlardan Çıldır-Aktaş Karayolu üzerinde bulunan deniz seviyesinden 2 bin 159 metre yükseklikteki Mozaret Dağı da TIR sürücülerine geçit vermiyor. Yolların buzlanması ile birlikte çok sayıda TIR, kayarak ulaşımda aksamalara neden oldu. Aktaş Sınır Kapısı’ndan geçerek Azerbaycan'dan İran'a gittiğini söyleyen bir TIR şoförü, ''Yolun buz tutmasından dolayı zincirsiz çıkamadım. Şimdi zincir takıyorum. Yolu tuzlasalar çok iyi olur" dedi. 

Ardahan’da Aktaş Gölü dondu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Hızlı tren kazasında makasçıdan korkunç itiraf!

Makinistin acı kaderi

Osmanbey metrosunda korkunç olay! Bir kişi raylara düştü

Can borcunu ödedi... Dava 14 yıl sonra bitti, mirası itfaiyecilerin