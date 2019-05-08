Ardahan iftar saatleri 2019 | Ardahan'da iftara ne kadar kaldı?
Ardahan iftar saatleri, ezan vaktinin yaklaşmasıyla birlikte kentte oruç tutan vatandaş tarafından sorgulanmaya başladı. Oruçlarını açacakları saate ne kadar süre kaldığını merak eden Ardahanlılar, ramazanın üçüncü gününde saat kaçta iftar yapacaklarını öğrenmek istiyor. Peki, Ardahan'da iftara ne kadar kaldı? Ardahan'da iftar saat kaçta?
Rahmet ve bereket ayı Ramazan'da oruç ibadetlerini ifa eden birçok Ardahanlı vatandaş, Ardahan iftar saatlerine yönelik araştırmalarına devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 2019 imsakiyesine göre oruçlarını açacak vatandaşlar, Ardahan'da iftara ne kadar kaldığını sorguluyor. İşte, 2019 Ardahan ramazan imsakiyesi ve 8 Mayıs Ardahan iftar saati...
Ramazanın üçüncü gününü Ardahan'da idrak eden vatandaşlar, iftar saati araştırmalarına başladı. Son hazırlıklarını yapan vatandaşlar, iftar saatlerini merak ediyor ve araştırıyor. Diyanet yayınladığı 2019 imsakiyesine göre 8 Mayıs Çarşamba yani bugün Ardahan'da iftar, 19:19'da yapılacak. Aşağıdaki tablodan Ardahan'a ait diğer günlerin iftar saatlerini inceleyebilirsiniz.
|Gün
|Tarih
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|3
|08 Mayıs
|19:19
|20:55
|4
|09 Mayıs
|19:20
|20:56
|5
|10 Mayıs
|19:21
|20:58
|6
|11 Mayıs
|19:22
|20:59
|7
|12 Mayıs
|19:23
|21:01
|8
|13 Mayıs
|19:24
|21:02
|9
|14 Mayıs
|19:25
|21:04
|10
|15 Mayıs
|19:26
|21:05
|11
|16 Mayıs
|19:27
|21:07
|12
|17 Mayıs
|19:28
|21:08
|13
|18 Mayıs
|19:29
|21:10
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