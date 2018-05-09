Ardahan, Artvin ve Rize ilk sahur ve iftar saat kaçta? Diyanet İmsakiyesi 2018

Rize, Ardahan ve Artvin ilk sahur ve iftar saati, on bir ayın sultanı yaklaşırken bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediliyor. Her yıl tarih olarak biraz daha geriye gelen iftar ve sahur saatleri, bu yıl da gerileyerek mayıs ayının içerisine denk geldi. Peki, Ardahan, Rize ve Artvin'de ilk sahur ve iftar saatleri nasıl şekillendi? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre bölgedeki ilk iftar ve sahur saatleri

RİZE İFTAR VE SAHUR SAATLERİ BİLGİSİ

Rize merkezinde ve çevre ilçelerinde yaşayan Müslümanların merakla sorguladığı iftar saatleri, son günlerin araştırılan konuları arasında yer almaya devam ediyor. Rize merkez ve çevre ilçelerde yaşamını sürdüren binlerce vatandaşın sorguladığı Rize 2018 Ramazan İmsakiyesi'ne aşağıdan ulaşabilirsiniz. Bu bilgiler Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınmış Rize merkezinin iftar ve sahur saatlerini içermektedir. Rize ilçelerinin sahur ve iftar vakitleri bilgilerini Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz.

ARDAHAN İFTAR VE SAHUR SAATLERİ

Ardahan'ın merkezinde ve çevre ilçelerinde yaşayan Müslümanların merakla sorguladığı iftar saatleri, son günlerin araştırılan konuları arasında yer almaya devam ediyor. Ardahan merkez ve çevre ilçelerde yaşamını sürdüren binlerce vatandaşın sorguladığı Ardahan 2018 Ramazan İmsakiyesi'ne aşağıdan ulaşabilirsiniz. Bu bilgiler Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınmış Ardahan merkezinin iftar ve sahur saatlerini içermektedir. Ardahan ilçelerinin sahur ve iftar vakitleri bilgilerini Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz.

ARTVİN İMSAKİYESİNE GÖRE İFTAR VE SAHUR SAATLERİ

Artvin'ın merkezinde ve çevre ilçelerinde yaşayan Müslümanların merakla sorguladığı iftar saatleri, son günlerin araştırılan konuları arasında yer almaya devam ediyor. Artvin merkez ve çevre ilçelerde yaşamını sürdüren binlerce vatandaşın sorguladığı Artvin 2018 Ramazan İmsakiyesi'ne aşağıdan ulaşabilirsiniz. Bu bilgiler Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınmış Artvin merkezinin iftar ve sahur saatlerini içermektedir. Artvin ilçelerinin sahur ve iftar vakitleri bilgilerini Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz.