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    Ardahan, Artvin ve Rize ilk sahur ve iftar saat kaçta? Diyanet İmsakiyesi 2018

    Hürriyet Haber
    09.05.2018 - 15:41 | Son Güncelleme:

    Artvin, Rize, Ardahan ilk sahur ve iftar saatleri, son zamanlarda birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Artvin, Rize, Ardahan sahur ve iftar saatlerini Diyanet'in resmi bilgileri ile öğrenmek isteyen birçok vatandaş, internet üzerinden sorgulamalarını sürdürüyor. İşte, birçok vatandaşın merakla sorguladığı Rize, Ardahan ve Artvin ilk sahur ve iftar saatleri bilgisi

    Rize, Ardahan ve Artvin ilk sahur ve iftar saati, on bir ayın sultanı yaklaşırken bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediliyor. Her yıl tarih olarak biraz daha geriye gelen iftar ve sahur saatleri, bu yıl da gerileyerek mayıs ayının içerisine denk geldi. Peki, Ardahan, Rize ve Artvin'de ilk sahur ve iftar saatleri nasıl şekillendi? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre bölgedeki ilk iftar ve sahur saatleri

    RİZE İFTAR VE SAHUR SAATLERİ BİLGİSİ

    Rize merkezinde ve çevre ilçelerinde yaşayan Müslümanların merakla sorguladığı iftar saatleri, son günlerin araştırılan konuları arasında yer almaya devam ediyor. Rize merkez ve çevre ilçelerde yaşamını sürdüren binlerce vatandaşın sorguladığı Rize 2018 Ramazan İmsakiyesi'ne aşağıdan ulaşabilirsiniz. Bu bilgiler Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınmış Rize merkezinin iftar ve sahur saatlerini içermektedir. Rize ilçelerinin sahur ve iftar vakitleri bilgilerini Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz.

    TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    16 Mayıs Çarşamba03:0604:5312:2016:1519:3621:15
    17 Mayıs Perşembe03:0404:5212:2016:1519:3721:17
    18 Mayıs Cuma03:0304:5112:2016:1519:3821:18
    19 Mayıs Cumartesi03:0104:5012:2016:1619:3921:20
    20 Mayıs Pazar03:0004:4912:2016:1619:4021:21
    21 Mayıs Pazartesi02:5804:4812:2116:1619:4121:23
    22 Mayıs Salı02:5704:4712:2116:1719:4221:24
    23 Mayıs Çarşamba02:5604:4712:2116:1719:4321:25
    24 Mayıs Perşembe02:5404:4612:2116:1719:4421:27
    25 Mayıs Cuma02:5304:4512:2116:1719:4521:28
    26 Mayıs Cumartesi02:5204:4512:2116:1819:4521:30
    27 Mayıs Pazar02:5104:4412:2116:1819:4621:31
    28 Mayıs Pazartesi02:5004:4312:2116:1819:4721:32
    29 Mayıs Salı02:4904:4312:2116:1919:4821:33
    30 Mayıs Çarşamba02:4804:4212:2116:1919:4921:35
    31 Mayıs Perşembe02:4704:4212:2216:1919:4921:36
    1 Haziran Cuma02:4604:4112:2216:1919:5021:37
    2 Haziran Cumartesi02:4504:4112:2216:2019:5121:38
    3 Haziran Pazar02:4404:4012:2216:2019:5221:39
    4 Haziran Pazartesi02:4304:4012:2216:2019:5221:40
    5 Haziran Salı02:4204:4012:2216:2019:5321:41
    6 Haziran Çarşamba02:4204:3912:2316:2119:5421:42
    7 Haziran Perşembe02:4104:3912:2316:2119:5421:43
    8 Haziran Cuma02:4004:3912:2316:2119:5521:44
    9 Haziran Cumartesi02:4004:3912:2316:2219:5621:45
    10 Haziran Pazar02:3904:3912:2316:2219:5621:46
    11 Haziran Pazartesi02:3904:3812:2416:2219:5721:47
    12 Haziran Salı02:3904:3812:2416:2219:5721:48
    13 Haziran Çarşamba02:3804:3812:2416:2319:5821:48
    14 Haziran Perşembe02:3804:3812:2416:2319:5821:49

     

    ARDAHAN İFTAR VE SAHUR SAATLERİ

    Ardahan'ın merkezinde ve çevre ilçelerinde yaşayan Müslümanların merakla sorguladığı iftar saatleri, son günlerin araştırılan konuları arasında yer almaya devam ediyor. Ardahan merkez ve çevre ilçelerde yaşamını sürdüren binlerce vatandaşın sorguladığı Ardahan 2018 Ramazan İmsakiyesi'ne aşağıdan ulaşabilirsiniz. Bu bilgiler Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınmış Ardahan merkezinin iftar ve sahur saatlerini içermektedir. Ardahan ilçelerinin sahur ve iftar vakitleri bilgilerini Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz.

    TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    16 Mayıs Çarşamba02:5604:4412:1216:0619:2821:07
    17 Mayıs Perşembe02:5504:4312:1216:0619:2921:09
    18 Mayıs Cuma02:5304:4212:1216:0719:3021:10
    19 Mayıs Cumartesi02:5204:4112:1216:0719:3121:12
    20 Mayıs Pazar02:5004:4012:1216:0719:3121:13
    21 Mayıs Pazartesi02:4904:3912:1216:0819:3221:14
    22 Mayıs Salı02:4804:3812:1216:0819:3321:16
    23 Mayıs Çarşamba02:4604:3812:1216:0819:3421:17
    24 Mayıs Perşembe02:4504:3712:1216:0819:3521:19
    25 Mayıs Cuma02:4404:3612:1216:0919:3621:20
    26 Mayıs Cumartesi02:4304:3612:1216:0919:3721:21
    27 Mayıs Pazar02:4104:3512:1216:0919:3821:23
    28 Mayıs Pazartesi02:4004:3412:1216:1019:3921:24
    29 Mayıs Salı02:3904:3412:1316:1019:3921:25
    30 Mayıs Çarşamba02:3804:3312:1316:1019:4021:27
    31 Mayıs Perşembe02:3704:3312:1316:1119:4121:28
    1 Haziran Cuma02:3604:3212:1316:1119:4221:29
    2 Haziran Cumartesi02:3504:3212:1316:1119:4321:30
    3 Haziran Pazar02:3404:3112:1316:1119:4321:31
    4 Haziran Pazartesi02:3404:3112:1316:1219:4421:32
    5 Haziran Salı02:3304:3112:1416:1219:4521:33
    6 Haziran Çarşamba02:3204:3012:1416:1219:4521:34
    7 Haziran Perşembe02:3204:3012:1416:1219:4621:35
    8 Haziran Cuma02:3104:3012:1416:1319:4721:36
    9 Haziran Cumartesi02:3004:3012:1416:1319:4721:37
    10 Haziran Pazar02:3004:2912:1516:1319:4821:38
    11 Haziran Pazartesi02:2904:2912:1516:1419:4821:39
    12 Haziran Salı02:2904:2912:1516:1419:4921:40
    13 Haziran Çarşamba02:2904:2912:1516:1419:4921:40
    14 Haziran Perşembe02:2904:2912:1516:1419:5021:41

    ARTVİN İMSAKİYESİNE GÖRE İFTAR VE SAHUR SAATLERİ

    Artvin'ın merkezinde ve çevre ilçelerinde yaşayan Müslümanların merakla sorguladığı iftar saatleri, son günlerin araştırılan konuları arasında yer almaya devam ediyor. Artvin merkez ve çevre ilçelerde yaşamını sürdüren binlerce vatandaşın sorguladığı Artvin 2018 Ramazan İmsakiyesi'ne aşağıdan ulaşabilirsiniz. Bu bilgiler Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınmış Artvin merkezinin iftar ve sahur saatlerini içermektedir. Artvin ilçelerinin sahur ve iftar vakitleri bilgilerini Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz.

    TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    16 Mayıs Çarşamba03:0004:4712:1516:1019:3121:11
    17 Mayıs Perşembe02:5804:4612:1516:1019:3221:12
    18 Mayıs Cuma02:5704:4512:1516:1019:3321:14
    19 Mayıs Cumartesi02:5504:4412:1516:1119:3421:15
    20 Mayıs Pazar02:5404:4312:1516:1119:3521:17
    21 Mayıs Pazartesi02:5204:4312:1516:1119:3621:18
    22 Mayıs Salı02:5104:4212:1516:1219:3721:20
    23 Mayıs Çarşamba02:5004:4112:1516:1219:3821:21
    24 Mayıs Perşembe02:4804:4012:1616:1219:3921:23
    25 Mayıs Cuma02:4704:4012:1616:1219:4021:24
    26 Mayıs Cumartesi02:4604:3912:1616:1319:4121:25
    27 Mayıs Pazar02:4504:3812:1616:1319:4221:27
    28 Mayıs Pazartesi02:4304:3812:1616:1319:4221:28
    29 Mayıs Salı02:4204:3712:1616:1419:4321:29
    30 Mayıs Çarşamba02:4104:3712:1616:1419:4421:30
    31 Mayıs Perşembe02:4004:3612:1616:1419:4521:32
    1 Haziran Cuma02:3904:3612:1716:1419:4621:33
    2 Haziran Cumartesi02:3804:3512:1716:1519:4621:34
    3 Haziran Pazar02:3804:3512:1716:1519:4721:35
    4 Haziran Pazartesi02:3704:3412:1716:1519:4821:36
    5 Haziran Salı02:3604:3412:1716:1619:4821:37
    6 Haziran Çarşamba02:3504:3412:1716:1619:4921:38
    7 Haziran Perşembe02:3504:3312:1816:1619:5021:39
    8 Haziran Cuma02:3404:3312:1816:1619:5021:40
    9 Haziran Cumartesi02:3304:3312:1816:1719:5121:41
    10 Haziran Pazar02:3304:3312:1816:1719:5121:42
    11 Haziran Pazartesi02:3304:3312:1816:1719:5221:43
    12 Haziran Salı02:3204:3312:1916:1819:5321:44
    13 Haziran Çarşamba02:3204:3212:1916:1819:5321:44
    14 Haziran Perşembe02:3204:3212:1916:1819:5321:45
    Etiketler: imsakiye 2018 , SeoHaber , NoMobil , gündem
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