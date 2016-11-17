Ardaha Posof'ta okullara kar tatili
Uzun bir süredir bahar havasının yaşandığı Doğu’da kar yağışı ile birlikte Ardahan’ın Posof ilçesinde okullar bir gün süreyle tatil edildi.
Erzurum, Ardahan ve Kars’ta dün akşam saatlerinde başlayan yağmur gecenin ilerleyen saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışının en fazla etkili olduğu Ardahan’ın Posof ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar Kaymakamlık kararı ile bir gün tatil edildi. Kar yağışının yoğunluğu nedeniyle ilçede eletrikler de kesildi. Ardahan, Kars, Erzurum’da Büyükşehir belediyesi, Öz İdare ekipleri kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Öte yandan kar yağışı, kayak sezonunu açmaya hazırlanan Palandöken ve Sarıkamış’ taki otel işletmecilerinin yüzünü güldürdü. Meteoroloji 12’nci Bölge Müdürlüğü yetkilileri yağışlarla beraber hava sıcaklıklarında 3 ila 5 derece arasında düşüşler yaşanacağını belirtti.
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