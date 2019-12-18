Arda isminin anlamı nedir? Arda ne demek?

Hükümdar anlamına gelmektedir. Aynı zaman da Arda ismi işaret olarak yere dikilen çubuk anlamına da gelmektedir.

Arda ne demek?

Arda Türk dil kurumunda işaret için yere dikilen çubuk anlamını taşımaktadır. Türk dil kurumunun sözcüğünde Arda ismi yer almaktadır.

Arda İsminin Özellikleri

Liderlik vasıflı kişilerdir. Kendilerine özgü bir takım ayırt edici özellikleri bulunmaktadır. Sorumluluk sahibidir ve dolayısıyla verilen görevleri titizlikle yere getirir. Cesur ve oldukça güçlü insanlardır. Sahip olduğu güç neticesinde toplumda her zaman ön plana çıkmayı ve dikkat çekmeyi başarmışlardır. Ayrıca gücünü nerede kullanıp kullanmayacağını da çok iyi bilirler.

Arda İsmi Kur'an-ı Kerim'de Geçiyor mu?

Arda ismi Kur'an-ı Kerim'de herhangi bir yerinde yer almamaktadır.