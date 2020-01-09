MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriArazide yaralı bulunan puhu kuşu, tedaviye alındı
GeriGündem Arazide yaralı bulunan puhu kuşu, tedaviye alındı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA-Yasin KIRAS
Haber Giriş: 09.01.2020 - 17:01,Son Güncelleme:/

Arazide yaralı bulunan puhu kuşu, tedaviye alındı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Arazide yaralı bulunan puhu kuşu, tedaviye alındı

SİVAS’ın Zara ilçesinde arazide yaralı halde bulunan puhu kuşu tedaviye alındı.

İlçeye 25 kilometre uzaklıktaki Derbent köyünde yaşayanlar boş bir arazide sol kanadından yaralı bir kuş buldu. Yaralı kuş bulunduğu yerden alınarak Zara Kaymakamlığı’na getirildi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mutlu Bulut’un karton kutuya alarak ısıtmaya çalıştığı kuşun nesli tükenme tehlikesinde yer alan puhu kuşu olduğu tespit edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü’ne gönderilen yaralı puhu kuşunun tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.

 

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle