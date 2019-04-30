Arazide bulunan yavru tilki, korumaya alındı
AKSARAY'da, arazide bitkin halde bulunan yavru tilki, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.
Topakkaya beldesinde oturan bir çiftçi, dağlık alanda yavru tilki buldu. Çiftçi, bitkin haldeki yavru tilkiyi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti. Sağlık kontrolünden geçirilen ve açlık nedeniyle bitkin düştüğü belirlenen tilkiye, süt ve et verildi. Tilkinin Konya'daki hayvanat bahçesine teslim edileceği belirtildi.
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