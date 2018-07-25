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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ceylan SEVER/ İSTANBUL
25.07.2018 - 10:35, Son Güncelleme:

Araya girdiği için hedef haline gelmiş

Ceylan Sever
Ceylan Sever
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Ceylan Sever
Ceylan Sever
Araya girdiği için hedef haline gelmiş

Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi, Eşi Esma Karanfil'i yaralayıp kayınpederi Yeni Akit gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'i öldüren Cemil Karanfil'e verilen 37.5 yıllık hapis cezasıyla ilgili gerekçeli kararını açıkladı. Gerekçeli karara göre cinayet tasarlanmış olarak bulunmadı ancak haksız tahrik indirimi de uygulanmadı. Kararda "Kadir Demirel’in sarf ettiği sözler nedeniyle 4 kez bıçaklanarak öldürülmesinin kabul edilebilir değil. Esma Karanfil araya girdiği için hedef haline geldi" denildi.

Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi kararında Mahkeme Cemil Karanfil’e kayınpederi Kadir Demirel’i öldürmekten müebbet hapis cezası verirken iyi hal indirimiyle 25 yıla düşürdü. Esma Karanfil’e yönelik ‘eşi kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan verdiği 15 yıl hapis cezasını yine iyi hal indirimiyle 12 yıl 6 aya düşürdü. Toplamda 37 yıl 6 ay hapis cezası alan Karanfil cinayeti 29 Mayıs 2017 Ramazan ayında işlemiş, 4 ay sonra Eylül ayında İzmir’de yakalanmıştı.

ÖLDÜRME KARARINI NE ZAMAN ALDIĞI BELİRLENEMEDİ

Mahkemenin gerekçeli kararına göre: Cemil Karanfil olay günü sabah saatlerinde kayınpederi Kadir Demirel’i arayarak akşam için evine çağırdı. Akşama kadar hazırlık yapan Cemil Karanfil, eşi Esma Karanfil’e “Bu bıçağı sizin için yaptırdım” dedi. Silah temin etmiş olsa da Cemil Karanfil eylemini ani bir şekilde gerçekleştirdi. Kayınpederini öldürme kararını ne zaman aldığı kesin olarak belirlenemeyen Karanfil için bu durumda tasarlayarak adam öldürme suçunun koşulları oluşmadı. Olay anının hemen sonrasını anlatan tanıklar; olayın geçtiği dairede ve koridorda Cemil Karanfil’i bıçak elinde ne yapacağını bilmez bir vaziyette gördüklerini belirtti.

Kızı ve damadı arasındaki geçimsizliğe neden olan konuları konuşmak için evlerine giden Kadir Demirel, sert tavırları ve sözleri nedeniyle Cemil Karanfil’in kendisine haksızlık yapıldığını düşünerek banyodaki bıçağı alıp kayınpederini öldürdü. Ancak eşler arasında süregelen meselenin tartışıldığı ortamda karşılıklı olarak benzer sözlerin söylenmesinin olağan olduğunu belirtildi. Kadir Demirel’in sarf ettiği sözler nedeniyle 4 kez bıçaklanarak öldürülmesinin kabul edilebilir olmadığı kaydedilirken, Cemil Karanfil’in bu sözleri öne sürerek cezadan kurtulmak veya az ceza almak amacının olduğu vurgulandı.

EŞİ ARAYA GİRDİĞİ İÇİN HEDEF HALİNE GELDİ

Cemil Karanfil kayınpederini bıçakladıktan sonra Esma Karanfil babasına yardım etme telaşıyla araya girince hedef haline geldi. Ani gelişen olayda Cemil Karanfil’in suç işleme kararıyla sakin bir şekilde düşünebileceği bir zaman olmadığı belirtilerek tasarlama kastının da olamayacağı kaydedildi. Cemil Karanfil’in eşine ve kayınpederine karşı işlediği suçta olayın oluş şekli nedeniyle herhangi bir haksız tahrik indirimi uygulanmasına gerek olmadığının da altı çizildi. Cezalarda uygulanan iyi hal indirimi ise Cemil Karanfil’in sabıkasız geçmişi, yargılama aşamasındaki tutum ve davranışları, olaydan pişmanlık duyduğu gözlemlenmesi ve cezanın geleceği üzerindeki yan etkileri dikkate alındığı belirtildi.

Kadir Demirel’in ailesinin avukatı cezayı az bularak kararı temyiz etti.

Ceylan Sever
Ceylan Sever
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