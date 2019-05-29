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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yaprak KOÇER/VEZİRKÖPRÜ(Samsun) (DHA) - İHA
29.05.2019 - 15:03, Son Güncelleme:

Araştırmalar genişletildi! Ekipler o ihtimale karşı taze kazılmış toprak aradı

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Araştırmalar genişletildi! Ekipler o ihtimale karşı taze kazılmış toprak aradı

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde 7 Mayıs’ta kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz’a ait olduğu düşünülen kemik parçalarının bulunamayan kısımları için yapılan araştırmalar genişletildi. Ekipler, cesedin başka bir yerden çıkartılma ihtimaline karşılık taze kazılmış toprak da aradı. Olay yerinde bulunan ve ilk incelemelerde hayvan dişleri tespit edilen kafatası, kaburga ve kaval kemiklerinin Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemesi ise sürüyor.

Vezirköprü ilçe merkezine yaklaşık 32 kilometre uzaklıktaki Alancık Mahallesi'nde oturan Kurnaz ailesinin kızları Ecrin, 7 Mayıs'ta evlerinin önünde oynarken kayboldu. Aile kendi imkânlarıyla aradığı Ecrin'e ulaşamayınca jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma timleri ile AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede arama çalışması başlattı. Bölge, helikopter ve drone ile havadan taranırken, güvenlik güçlerince mahalledeki evler tek tek kontrol edildi. Çalışmalarda canlı arama, iz takip ve kadavra köpekleri de kullanıldı. Minik Ecrin'in Altınkaya Baraj Gölü'ne düşmüş olabileceği ihtimali üzerine ekipler su yüzeyini taradı. İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli dalgıç polisler de baraj gölüne dalarak, dipte Ecrin'i aradı. Ancak bir sonuç alınamadı. 16 kilometrekarelik alanı tarayan ancak küçük kızdan bir iz bulamayan ekipler, geçen hafta arama çalışmalarını durdurdu.

Minik Ecrin olayında geçtiğimiz gün önemli gelişmeler yaşanmıştı. Ecrin’e ait olduğu aile tarafından teyit edilen ayakkabı ve elbiselerin yakınında kafatası ve çocuk kemikleri bulunmuştu.

Dün yapılan aramalarda bölge taranmasına rağmen başka bir bulguya rastlanılamadı.

Yapılan ilk incelemede hayvan dişlerinin olduğu belirlenen kemikler, Adli Tıp Kurumu'nda kriminal incelemeye alındı. Kemik parçalarının Ecrin Kurnaz'a ait olup olmadığı tespit edilecek.

İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada da bulunan kemiklerde hayvan müdahalesinin olduğu belirtilmişti.

Vezirköprü Savcılığı'nca 'kişiyi hürriyetinden alıkoyma ve kasten adam öldürme' suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bölgede yeniden arama çalışması başlatıldı. Bugün bölgeye jandarma komando timleri sevk edildi. AFAD ekipleri dünden daha kalabalık bir ekiple aramalara katıldı. Orman İşletme Müdürlüğüne ait ekipler de arama faaliyetlerine katılarak destek oldu.

Alanda cesedin diğer parçaları ve cesedin çıkartılması şüphesine karşılık taze kazılmış toprak araması yapıldı. Kadavra köpeği 'Abrek' de aramalara devam etti.

Genişletilen aramalarda şu ana kadar bir ize rastlanılmadı.

Araştırmalar genişletildi Ekipler o ihtimale karşı taze kazılmış toprak aradı

Kayıp Ecrin'e ait kıyafetlere ulaşıldı
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