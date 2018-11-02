Araştırma üniversitelerine 4 kat norm kadro
Devlet üniversitelerinde öğretim elemanlarının norm kadrolarının belirlenmesine dair yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. Araştırma üniversiteleriyle bölgesel kalkınma odaklı ihtisaslaşan üniversitelere farklılık tanındı. Araştırma üniversiteleri dört katına kadar norm kadro planlaması yapabilecek.
Devlet üniversitelerinde öğretim elemanı norm kadrolarının kullanılmasıyla ilgili kurallar belli oldu. YÖK, yönetmeliğe ilişkin çalışmasını tamamlayarak 31 Ekim’de Cumhurbaşkanlığı’na sundu. Devlet Üniversitelerinde Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesi ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik’ Resmi Gazete’de dün yayımlandı.
KATILIMCILIK SAĞLANACAK
YÖK yetkililerince yapılan bilgilendirmede yeni yönetmelikle ilgili şu ifadelere yer verildi:
- Üniversitelerin katı merkeziyetçi, aşırı hiyerarşi, tek yönlü karar alma ve kapalı bir yönetim anlayışından daha geniş sayıda aktörün yönetime dâhil olduğu, işbirliği, uzlaşı, şeffaf ve hesap verilebilirliğin etkin olduğu bir yönetişim sistemine geçilmesi hedefleniyor.
- Bölüm ve anabilim dalının yönetim süreçlerine katkısının öne çıkarılması, bu birimlerdeki akademik faaliyetlerin niteliğini yükseltecek ve liyakat üzerine yapılaşmayı da doğuracak.
- Araştırma ve bölgesel kalkınma odaklı ihtisaslaşan üniversiteler için farklılık tanındı. Böylece rekabetçiliği teşvik etmek, başarıyı ödüllendirmek amaçlandı.
- Üniversiteler, asgari kadro sayısının iki katına kadar norm kadro planlayabilir. YÖK’ün, ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma’ kapsamında belirlediği üniversiteler, ihtisas alanlarıyla doğrudan ilgili birimleri için asgari kadro sayısının üç; Araştırma Üniversitesi olanlar ise dört katına kadar norm kadro planlaması yapabilecek. Dört katından sonraki atamalarla ilgili planlamaları YÖK belirleyecek.
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