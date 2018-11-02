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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.11.2018 - 23:29, Son Güncelleme:

Araştırma üniversitelerine 4 kat norm kadro

Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
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Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
Araştırma üniversitelerine 4 kat norm kadro

Devlet üniversitelerinde öğretim elemanlarının norm kadrolarının belirlenmesine dair yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. Araştırma üniversiteleriyle bölgesel kalkınma odaklı ihtisaslaşan üniversitelere farklılık tanındı. Araştırma üniversiteleri dört katına kadar norm kadro planlaması yapabilecek.

Devlet üniversitelerinde öğretim elemanı norm kadrolarının kullanılmasıyla ilgili kurallar belli oldu. YÖK, yönetmeliğe ilişkin çalışmasını tamamlayarak 31 Ekim’de Cumhurbaşkanlığı’na sundu. Devlet Üniversitelerinde Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesi ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik’ Resmi Gazete’de dün yayımlandı.

KATILIMCILIK SAĞLANACAK

YÖK yetkililerince yapılan bilgilendirmede yeni yönetmelikle ilgili şu ifadelere yer verildi:

- Üniversitelerin katı merkeziyetçi, aşırı hiyerarşi, tek yönlü karar alma ve kapalı bir yönetim anlayışından daha geniş sayıda aktörün yönetime dâhil olduğu, işbirliği, uzlaşı, şeffaf ve hesap verilebilirliğin etkin olduğu bir yönetişim sistemine geçilmesi hedefleniyor.

- Bölüm ve anabilim dalının yönetim süreçlerine katkısının öne çıkarılması, bu birimlerdeki akademik faaliyetlerin niteliğini yükseltecek ve liyakat üzerine yapılaşmayı da doğuracak.

- Araştırma ve bölgesel kalkınma odaklı ihtisaslaşan üniversiteler için farklılık tanındı. Böylece rekabetçiliği teşvik etmek, başarıyı ödüllendirmek amaçlandı.

- Üniversiteler, asgari kadro sayısının iki katına kadar norm kadro planlayabilir. YÖK’ün, ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma’ kapsamında belirlediği üniversiteler, ihtisas alanlarıyla doğrudan ilgili birimleri için asgari kadro sayısının üç; Araştırma Üniversitesi olanlar ise dört katına kadar norm kadro planlaması yapabilecek. Dört katından sonraki atamalarla ilgili planlamaları YÖK belirleyecek.

Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
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