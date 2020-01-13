Aras Kargo Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası Nedir? Direk Operatöre Bağlanma Ve İletişim No

Yaşadığımız dönemde birçok firma, müşteri hizmetleri numaraları aracılığıyla müşterilerine hizmet sunmaktadır. Bu sayede hızlı ve güvenli şekilde birçok işlemin gerçekleşmesi sağlanmaktadır. Bu firmalardan biri de Aras Kargo'dur. Kargo şirketinin müşteri hizmetleri numarası, kargo gönderimi hakkında çeşitli işlemler için aranmaktadır.

Aras Kargo Müşteri Hizmetleri

Aras Kargo ülkemizde hizmet veren bir kargo şirketidir. Gerek yurt içi gerekse yırt dışı kargo gönderilerinde hizmet sunmaktadır. Firma kargo iletileri hakkındaki soruları müşteri hizmetleri numarasından yanıtlamaktadır. Gönderimde olan kargolar hakkındaki bilgileri bu numaradan öğrenmek mümkündür. Bunun dışında ücretler ve tarifeler hakkında birçok soruya bu hat üzerinden yanıt alınmaktadır.

Aras Kargo'nun müşteri hizmetleri numarası, kargonun adresten alınması hizmetini de vermektedir. Bu işlemlerin dışında her türlü şikayet, talep ve bilgilendirme için bu numara aranabilir.

Aras Kargo Müşteri Hizmetleri Numarası

Aras Kargo'ya ait müşteri hizmetleri numarası 444 25 52'dir. Bu numara, haftanın beş günü hizmet vermektedir. Hafta içi günlerinde 08:30 -18:00 saatleri arasında Aras Kargo Müşteri hizmetleri numarasıyla iletişim kurulabilir. Müşteri hizmet numarası hafta sonları hizmet vermemektedir.

Aras Kargo müşteri hizmet numarası çeşitli menüler üzerinden çalışmaktadır. Numara arandıktan sonra işlem talebine en uygun seçeneği tuşlamak gerekmektedir. Kargo sorgulama, kargo ücretleri, kargo talepleri için ayrı menüler mevcuttur. Bu menülerin her birisi için ayrı müşteri temsilcileri görevlendirilmektedir. En doğru hizmeti almak için talebe uygun menüyü seçerek, iletişime geçmek gerekmektedir.

Aras Kargo Müşteri Hizmetleri Direk Operatöre Bağlanma

Aras Kargo müşteri hizmetlerine direk olarak bağlanmak mümkündür. Bunu sağlamak adına öncelikle 444 25 52 numarası aranmalıdır. Ardından 0 tuşlanarak müşteri hizmetleri temsilcisine direk bağlanılabilir. Bu işlem birkaç saniyede gerçekleşmektedir. Ancak müşteri temsilcisinin yoğunluğuna göre birkaç dakika beklemek de gerekebilir.

Görüşmenin hızlı ilerlemesi için bazı kurallara dikkat edilmesi önerilmektedir. Örneğin kargo sorgusu yapılacak ise, kargoya ait olan takip numarasının bilinmesi gerekmektedir. Böylelikle kargo durumu daha net görüntülenebilir. Müşteri temsilcisine direk biçimde bağlanmadan önce kimlik ve kargo bilgilerinin hazırlanması doğru olacaktır.

Aras Kargo Müşteri Hizmetleri İletişim Ve Adres

Aras Kargo yurt içinde birçok yerde hizmet sunmaktadır. Şirketin hemen her il ve ilçede şubeleri mevcuttur. Bu şubelerin her birine ait telefon numaraları ve adresler bulunmaktadır. Fakat genel bir iletişim adresi olarak, şirketin genel müdürlük adresi sunulmuştur. Buna göre Aras Kargo genel merkezi İstanbul Beykoz'da bulunmaktadır.

Adres olarak Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Yavuz Sultan Selim Caddesi, Aras Plaza, No:2 verilmektedir. Bu adres İstanbul Beykoz, Kavacık güzergahına bağlıdır. Aras Kargo ile iletişim kurmak isteyenler, şirketin web adresini de ziyaret edebilir. Bu adres www.araskargo.com olarak belirlenmiştir. Kargo sorgulama, kargo talebinde bulunma, şikayet ve istekler bu adres üzerinden de yapılabilmektedir. Sistem üzerinde bir canlı destek birimi mevcuttur.

Aras Kargo Hakkında

Aras Kargo 1979 yılında kurulan bir Türk Kargo şirketidir. Şirket bu tarihlerde, Aras Dağıtım ve Pazarlama adıyla hizmet vermiştir. Sonrasında 1989 yılında Aras Kargo olarak faaliyete geçmiştir. Şirket, Celal Aras tarafından kurulmuştur.

Aras Kargo günümüzde 1500 üzerinde şubeye sahiptir. Bu şubeler Türkiye'nin bütün il ve ilçelerini kapsamaktadır. 1600 civarı yerleşim merkezinde Aras Kargo faaliyetleri sürdürülmektedir. Aynı zamanda şirketin 13 bölge müdürlüğü vardır. 29 adet transfer merkezine de sahiptir. Şirkete ait olan 4000'den fazla araç mevcuttur. Bu araçlar yurt içi ve yurt dışı gönderilerini gerçekleştirmektedir. Şirket bünyesinde 14.000 kişi görev yapmaktadır.

Aras Kargo şirketi aracılığı ile birçok eşyanın, evrakın, hassas materyallerin gönderimi yapılmaktadır.