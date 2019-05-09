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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
09.05.2019 - 16:39, Son Güncelleme:

Aras herkesi ağlattı... Anneye son bakış

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Ordu'nun Fatsa ilçesinde 22 Mart'ta geçirdiği trafik kazasından 48 gün sonra hayatını kaybeden 2 çocuk annesi 25 yaşındaki Rümeysa Dirhemsiz, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Genç kadının cenazesinde 5 yaşındaki oğlu Aras Ege, hem ağladı hem de ağlattı. 

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  • Aras herkesi ağlattı... Anneye son bakış
  • Aras herkesi ağlattı... Anneye son bakış
  • Aras herkesi ağlattı... Anneye son bakış
  • Aras herkesi ağlattı... Anneye son bakış
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

48 gün önce Dolunay Mahallesi'nde geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanarak Samsun'da özel bir hastanede tedavisi devam eden Rümeysa Dirhemsiz, dün tüm yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Rümeysa Dirhemsiz’in ölüm haberini alan yakınları sinir krizleri geçirirken bugün genç anne için cenaze töreni düzenlendi.

Dumlupınar Mahallesi'ndeki evinde helallik alınmasının ardından cenaze Orta Büyük Cami'ye getirildi. Burada eşi Emre Dirhemsiz ve babası Zühtü Kiremitçi ve yakın akrabaları taziyeleri kabul ederken üzüntüden ayakta durmakta zorlandılar. Genç yaşta hayatını kaybeden annenin yakınları, tabutları başında gözyaşları arasında dua ettiler. 

ARAS EGE CENAZE TÖRENİNDE HERKESİ AĞLATTI

Rümeysa Dirhemsiz’in 5 yaşındaki büyük oğlu Aras Ege, annesinin cenaze töreninde hem ağladı hem de son yolculuğunda annesini yalnız bırakmadı.

Kılınan cenaze namazının ardından dualar eşliğinde Çatalpınar ilçesi Göller Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına götürülen Rümeysa Dirhemsiz'ın naaşı, burada toprağa verildi. 

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